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Milliyetçi Hareket Partisi vaatlerini bugün açıklıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 05:13 | Son Güncelleme

MHP'nin bugün açıklayacağı beyannamede, yeni sistemin Türkiye'nin bekası için çıkış yolu olduğu vurgusu yapılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi vaatlerini bugün açıklıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini bugün açıklıyor. Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak toplantıda milletvekilleri adayları da tanıtılacak. Seçim beyannamesinin çatısını Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşturacak. “Ekonomi”, “kadın”, “sosyal”, “eğitim” ve “sağlık” başlıkları altında vaatler sıralanacak. Beyannamede ayrıca, mahkûmlara dönük af vaadinde bulunulacak. 24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye olacağı anlatılacak. Yeni sistemle Türkiye'nin önündeki tıkanıklığın giderileceği anlatılacak.

MAHKÛMLARA AF VAADİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük hayali kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?" diyerek af çıkışı yapmıştı. Beyannamede mahkûmlara yönelik af vaadinde de bulunulacak. MHP'nin iktidar olması halinde, 5 suç grubu haricinde af çıkarılacağı beyan edilecek.

Ekonomi alanına da geniş yer verilecek olan beyannamede Bahçeli, ekonomide 7 alanda reform vaadinde bulunacak. Esnafın ve çiftçinin prim vergisinin kaldırılmasını da beyannamede yer alacak.

Terörle mücadele konusu da beyannamede geniş yer bulacak. FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile etkin mücadele beyannamenin ana unsurlarından biri olacak.

'İLK TURDA BİTER'

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Şu anki Cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda cumhurbaşkanı olacağını net şekilde alanda görüyoruz. Bunu sahada da görmek mümkün..." dedi. Erhan Usta, bazı anketlerin algıyı yönetmek adına yapıldığına dikkati çekerek, bunların manipülasyon olduğunu söyledi. Milletin anketçilere güvenmediği için duygularını aktarmadığını dile getiren Usta, şunları kaydetti: "Özellikle MHP'yi ilgilendiren kısmıyla ilgili söylüyorum, anketlerde Milliyetçi Hareket Partisine biçilen oyun 3 katına ulaşacağımızı çok net şekilde söyleyebilirim. Anketlerden çok farklı bir hava var piyasada. Biz her kesime gidiyoruz, insanlara dokunuyoruz. Özellikle bazı siyasi partiler anketlerle şişirilmeye çalışılıyor. Onun da zaman içerisinde nasıl bir balon olduğunu göreceğiz. Çok zaman kalmadı. Anketçilerin büyük ölçüde yanıldığını göreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket Partisi MHP seçim 2018 seçim Devlet Bahçeli

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