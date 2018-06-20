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Seçimlere günler kala CHP Lideri Kılıçdaroğlu FOX TV'de Fatih Portakal'a açıkladı: YSK'ya güvenmiyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de yayınlanan Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ın, ‘YSK’ya güveniyor musunuz?’ şeklinde sorduğu soruya Kılıçdaroğlu, “Hayır güvenmiyorum. Türk bayrağını seçimlerde kullanmak yasak değil mi? Ama bakıyorsunuz reklamlarda kullanılıyor ama YSK buna yasak demiyor” şeklinde yanıt verdi.

Seçimlere günler kala CHP Lideri Kılıçdaroğlu FOX TV'de Fatih Portakal'a açıkladı: YSK'ya güvenmiyorum

FOX TV'de yayınlanan 'Liderler FOX'ta programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Gazeteciler Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk, Sedat Bozkurt ve Tülay Ünal Öçten sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı.

"BEN BUNDAN DOLAYI ADAY OLMADIM"

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Hiçbir siyasi parti lideri cumhurbaşkanı adayı olmamalı, cumhurbaşkanı tarafsız olmalı diye açıklamam vardı. Ben bundan dolayı aday olmadım. Bu düşünceyle Muharrem Bey aday olduğunda CHP rozetini çıkardı. Yaptığımız ankette de Muharrem Bey önde çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

"YSK'YA HİZMET SUNACAK POZİSYONDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Biz yeri geldiği zaman YSK’ya hizmet sunacak pozisyondayız. YSK da bizim bilgisayar alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Biz bunların hepsini oluşturduk. Bunu oluşturmak kolay değil. Zaman ve sabır ister bu iş. Emin olun biz bu ikisini bir arada kullanarak büyük bir hassasiyetle çalıştık. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes gidip oyunu kullansın. Elektrik kesildiği anda bir kişinin çıkıp sandığa oturması lazım. Elektrik gelinceye kadar sandık orada kalacak. En kestirme yolu bu." dedi.

“YSK’YA GÜVENMİYORUM”

Fatih Portakal’ın, ‘YSK’ya güveniyor musunuz?’ şeklinde sorduğu soruya Kılıçdaroğlu, “Hayır güvenmiyorum. Türk bayrağını seçimlerde kullanmak yasak değil mi? Ama bakıyorsunuz reklamlarda kullanılıyor ama YSK buna yasak demiyor” şeklinde yanıt verdi.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Hadi ordan, adamı bitirmek için yaptın ama ters tepti.
o yuzdenmi partu baskani yapmadiniz inceyi buna inanacak tek secmen chp secmenidir...
Yalandaroğlu yemin billah bizde sana güvenmiyoruz. Güvensekboy veririz lo.
Kendi pisliğinizde boğuluyorsunuz haberiniz yok..
@krall_71 sen git Bozdağa güven o iyi sever penisilvanyayı, yüzünüz pişkin.
Türk siyaset tarihin en dürüst siyasetcilerinden biridir sayın Kılıçdaroğlu. Kimin yalancı olduğunu, kimin sabah ayrı öğlen ayrı akşam ayrı yalan konuştuğunu herkes biliyor. Sizler Besmele çekerek insanları kandıranlarsınız. Sizler Besmele çekerek, Allah ile insanları aldatanlarsınız. Yalan yağma riya üzerine kurulmuş bu düzen mutlaka yıkılacaktır...
Sayın ince bütün afişlerindeki resimlerinde yakanda türk bayrağı rozeti var, akşener de sen de çatır çatır kullanıyorsun, dini simgeler de yasak ama her mitinginde ya annen ya kardeşini başörtüsüyle çıkarıp ben dindarım, müminim, namaz kılarım, eyüp sultana giderim diye takiyenin allahını yapıyorsun, YSK seni şimdiye kadar kırk defa cezalandırmalıydı neyine güvenmiyon
@mendilli2 sanki bazılarını gözden kaçırmışsın gibi duruyor
seçimi peşinen kaybettim bari mazeretim olsun diyor
ya yürü git. senin muhakeme yeteneğin bile yok. seni hesap uzmanı yapanın aklına . çarpım tablosunu bilmez. bir gün doğru bişey söyle. böyle cahil muhalefet dünyada yok ya..
HER SEÇİMDE OLDUĞU GİBİ YİNE KAYBEDECEKSİNİZ O YALANLARLA ANCAK CHP SEÇMENİNİ KANDIRIRSIN
ya yürü git. senin muhakeme yeteneğin bile yok. seni hesap uzmanı yapanın aklına . çarpım tablosunu bilmez. bir gün doğru bişey söyle. böyle cahil muhalefet dünyada yok ya.
tc nin kaderini dış güçler çiziyor.yıne hile hurda ile kazanırlar.boşuna yaygara yapmayın.
Ben buradan ak parti seçmeni arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. Hakikaten bakanınızın dediği gibi "Aya dört şeritli yol yapacaz" deseler inanacak mısınız. İnanmayız tabiki diyorsanız bakanınız yalancı. İnanırız diyorsanız o zaman muhatap alınacak durumunuz yok. Hadi cevap verin bakalım.
SARIYERDE MASLAKTA İNCENİN PANKARTLARININ YANINDA TÜRK BAYRAĞI ASILI BUDA YASAK O ZAMAN MAL
krallığı ele geçirmiş bırakır mı muarreme ezik
sen ne yaramaz kedisin kılıçdaroğlu var ya ????
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