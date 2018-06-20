Seçimlere günler kala CHP Lideri Kılıçdaroğlu FOX TV'de Fatih Portakal'a açıkladı: YSK'ya güvenmiyorum

FOX TV'de yayınlanan 'Liderler FOX'ta programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Gazeteciler Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk, Sedat Bozkurt ve Tülay Ünal Öçten sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı.

"BEN BUNDAN DOLAYI ADAY OLMADIM"



Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Hiçbir siyasi parti lideri cumhurbaşkanı adayı olmamalı, cumhurbaşkanı tarafsız olmalı diye açıklamam vardı. Ben bundan dolayı aday olmadım. Bu düşünceyle Muharrem Bey aday olduğunda CHP rozetini çıkardı. Yaptığımız ankette de Muharrem Bey önde çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

"YSK'YA HİZMET SUNACAK POZİSYONDAYIZ"



Kılıçdaroğlu, "Biz yeri geldiği zaman YSK’ya hizmet sunacak pozisyondayız. YSK da bizim bilgisayar alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Biz bunların hepsini oluşturduk. Bunu oluşturmak kolay değil. Zaman ve sabır ister bu iş. Emin olun biz bu ikisini bir arada kullanarak büyük bir hassasiyetle çalıştık. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes gidip oyunu kullansın. Elektrik kesildiği anda bir kişinin çıkıp sandığa oturması lazım. Elektrik gelinceye kadar sandık orada kalacak. En kestirme yolu bu." dedi.

“YSK’YA GÜVENMİYORUM”



Fatih Portakal’ın, ‘YSK’ya güveniyor musunuz?’ şeklinde sorduğu soruya Kılıçdaroğlu, “Hayır güvenmiyorum. Türk bayrağını seçimlerde kullanmak yasak değil mi? Ama bakıyorsunuz reklamlarda kullanılıyor ama YSK buna yasak demiyor” şeklinde yanıt verdi.

