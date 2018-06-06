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Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında İHA ve SİHA'ları eleştiren Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, reklam arasında gelen telefon üzerine sözlerini düzeltti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri, hükümeti yerli olmamakla eleştirdi.

REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ

İHA ve SİHA konusunda eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, reklam arasında gelen telefon üzerine sözlerini düzeltmek zorunda kaldı.

SP lideri, önce "İHA ve SİHA'larda bile dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki" dedi.

Karamollaoğlu, reklam arasında kendisine telefon geldiğini belirterek "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz." dedi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına vatanı düşürmeye razıdır!  /Necip Fazıl Kısakürek
Chp'nin bilge adamı salla gitsin ya tutarsa.
Yav kardeşim muhalefet olacağız diye her şeyi kötülemeye gerek yok olana yapılana var deyin yaptılar deyin olmayanı da biz yapacağız dahada geliştireceğiz falan deyin bu size oy kazandırır. Sürekli hükumeti kötülemek inanın oy kazandırmaz size Sorsan bide bilge başkan diye reklam yapıyorlar
Malesef ülkedeki muhalefet ittifakının durumunu özetlemiş. yazık çok yazık...
Düzmeceniz, yalanlarınız, çamur at izi kalsınlarınız burdan belli işte. Bu millet daha neyi nasıl yaptığımızı, neleri ürettiğimizi bile bilmeyen, kendi ülkesinden çok elin ülkesini öven adamlara mı kalacak! Daha ne olduğunu bilmediği, nasıl olduğunu bile bilmediği sektörleri, teknolojileri yönetmeye talip bu adamlar, çok yazık çok... Doğrusu bi yana yanlışı bir yana bu konuda biz iyi çalışmışız diyemediğiniz sürece daha çok oylar çalındı aslında biz kazandık demek zorunda kalırsınız siz!..
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak diye buna derler. adamı da böyle çevirirler..
BU ADAM KİM YAA. RAHMETLİ ERBAKAN IN MİRASI ÜZERİNE ÇÖREKLENMİŞ BİR MIYMINTI. ALLAH AŞKINIZA BİR BAKIN HELE SIFATINA MÜNAFIKLIK HAD SAFDA AÇIK BEYAN ORTADA. ŞİMDİ SÖZÜM SAADET PARTİSİNE YANİ RAHMETLİNİN PARTİSİNE VE ONU MANEVİ ŞAHSİYETİNE GÖNÜL VERMİŞ GERÇEK DAVA NEFERLERİ GÖZLERİNİZ BU KADAR MI KÖRELDİ. NASIL GÖRMEZSİNİZ BU AJANI PROVOKATÖRÜ. SİNSİ VE GİZLİ PLANLANMIŞ KURULMUŞ İÇİMİZE ATILMIŞ BİR BOMBA DIR. BU VE BUNUN GİBİ 5 İLE 10 TANE DAHA VAR. İRİLİ UFAKLI. İPLERİ ABD NİN MİSYONERLERİ VE GİZLİ BÜYÜK TEŞKİLATLARININ ELİNDELER. YİNE SÖYLÜYORUM. R.T.ERDOĞAN'I DESTEKLEMEK ŞU ORTAMDA.İBADETTİR
bırak amca sen siyasete eziyet etme
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