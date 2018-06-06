Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri, hükümeti yerli olmamakla eleştirdi.
REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ
İHA ve SİHA konusunda eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, reklam arasında gelen telefon üzerine sözlerini düzeltmek zorunda kaldı.
SP lideri, önce "İHA ve SİHA'larda bile dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki" dedi.
Karamollaoğlu, reklam arasında kendisine telefon geldiğini belirterek "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz." dedi.
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