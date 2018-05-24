Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, “Türkiye'de yatırımı sağlamak istiyorsak güven ortamı oluşturmamız lazım. Ancak Hükümet kutuplaştırmakta ısrarlı duruyor. Bize ise Kürt, Türk ile ilerici ve gerici herkesi kucaklayacak sevgimiz var. Önce barış ortamı kurulacak ondan sonra yatırımlar gelecek.” dedi.
“ARTIK SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEMİYORLAR”
Dolardaki yükselişi önleyemeyen hükümetin ayakta kalmasının zor olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Hükümet acı reçete öncesi bol vaatlerde bulunmaya başladı. Dünya tarihinde bugünkü iktidar gibi bir iktidar yok. ‘Aldatıldık kandırıldık' ifadelerini kullanıyorlar. Ama yeter artık. Türkiye'nin bekası ile partinin bekasını özdeştiriyorlar. Baskın seçimin nedenini bize gösteriyor. Hükümet 15 yıldır attığı adımlar artık sorunların üstesinden gelemiyor. Dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edebilir. Hükümetin bu durum karşısında ayakta kalkması zordur.” ifadelerini kullandı.
“MEDYA PADİŞAHINSA SOSYAL MEDYA BİZİMDİR”
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, “Bizde buna karşı ‘medya padişahınsa sosyal medya bizimdir' diyoruz. Bizim üzerisinde durduğumuz en önemli problem ise kardeşlik sağlamak kutuplaşmayı bitirmektir. Türkiye'de yatırımı sağlamak istiyorsak güven ortamı oluşturmamız lazım. Ancak Hükümet kutuplaştırmakta ısrarlı duruyor. Bize ise Kürt, Türk ile ilerici ve gerici herkesi kucaklayacak sevgimiz var. Önce barış ortamı kurulacak ondan sonra yatırımlar gelecek” diye konuştu.
MECLİS VE CUMHURBAŞKANI BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı sistemine değindi. Karamollaoğlu, “Seçimden sonra başkanlık sistemine gececeğiz. Hesap sorulmadan bir kişi beş yıl boyunca ülkeyi yönetecek. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ama bu sistemin diktaya eğilim var. Bu görev bize verilirse meclis ile birlikte çalışmayı istiyoruz. Biz insanı kendi fikirlerinin tartışmasını istiyoruz. Fikirlerinin tartışılmasını istemeyenler Meclis'e kulak vermiyor. Bu kararımız kesin Meclis ile birlikte çalışmaktan öte Meclis ve Cumhurbaşkanı birlikte çalışacak. Esas olan kuvvetler ayrılığının kurulmasıdır. İktidarın emri ile karar veren sistemden adalet beklememiz gerekiyor” ifadelerinin kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay
Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum