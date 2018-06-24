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Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlanırken, sandıklar da açılmaya başlandı. İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'dan ilk gelen sonuçlar...

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Yalova'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberler art arda geliyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'dan ilk gelen sonuçlar ise şöyle...

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Toplam Sandık : 515
Toplam Seçmen : 178.178
Açılan Sandık : 176
Açılan Sandık Oranı : % 34,17
Kullanılan Oy : 51.820
Geçerli Oy : 50.984
Katılım Oranı : % 86,4

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Recep Tayyip Erdoğan : % 52,76 26.901
Muharrem İnce : % 36,2 18.457
Selahattin Demirtaş : % 4,97 2.536
Meral Akşener : % 4,87 2.482
Temel Karamollaoğlu : % 1,03 527
Doğu Perinçek : % 0,16 81

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