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YSK Başkanı Sadi Güven'den 24 Haziran seçimi açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Siyasi partilere her seçim döneminde sandık kurulu başkanlarını eğittiğimiz gibi sandığa verilecek üyelerin de eğitilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan Güven, erken seçim takviminin tamamlandığını anımsatarak, takvime uygun olarak genelgelerin yayımlanmaya devam edeceğini belirtti. Takvimle alakalı olarak yasanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Güven, "Çok kısa bir süre içinde bize bu görev verildi, bir gün sonra seçim takvimini yayımladık. Süre çok kısa, yapılanmak çok zor, hata yapmayacak şekilde yapılanmak gerekir" diye konuştu.

Seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Güven, son 5 seçimde Türkiye'de oy kullanılan 160 bin 70 sandığın tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sisteme yüklediklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar bunların değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmedi. Seçim güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Burada en büyük görev siyasi partilere düşüyor. Siyasi partilere her seçim döneminde sandık kurulu başkanlarını eğittiğimiz gibi sandığa verilecek üyelerin de eğitilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim. Türkiye'de seçim başlamadan seçim sonuçları üzerinden algı oluşturmaya gerek yok. Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.

SEÇİM MARATONU BAŞLADI

YSK'nın 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için hazırladığı seçim takviminde süreç bugün başladı. Takvime göre bugün ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanları, imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeye başlayacak. 2 Mayıs'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak.

Yurt dışı seçmen kütüğü ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Resmi internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak. YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesini tamamlayacak, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

3 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek. 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak. 5 Mayıs'ta siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00'de sona erecek. 6 Mayıs'ta ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmelerinin son günü. 7 Mayıs'ta ise siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminde yer alan diğer süreçler ise şu şekilde:
"9 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü. (Saat 20.00)

10 Mayıs: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

11 Mayıs: Cumhurbaşkanı aday listesine itirazlar saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak.

12 Mayıs: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak.

13 Mayıs: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak.

14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

18 Mayıs: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK'ce ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00'e kadar bildirilecek.

19 Mayıs: İttifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00'ye kadar bildirecek.

20 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak.

22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet sitesinde ilan edilecek.

25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

İHA

YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!
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YSK Sadi Güven 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sayın Sadi Güven neden hiç güven vermiyorsun acaba? Yaptıkların yapacaklarına delil olduğu için mi acaba?
ha ha ha 5 milyon mühür basılması unutulan oy var dimi
nekadar güvenli oldunuzu bir önceki secimlerde gördük
seçimlerde dala vere olmayacağına namusun ve şerefin üzerine yemin edermisin sn güven.
Mühürsüz oyları kabul etmeyecektiniz şimdi hiç bir şaibe olmazdı gerçek ver ya değil istikrar kural çok önemli biri zamansız değiştimi bu pozisyona düşersiniz
sen güvenilir kişiliğe sahip olmadığın için millet kuşku ile bakıyor
''Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, sahte oy pusulası yok. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz.'' Demiş BAŞGAN. Tam işte sorunda bu başkan. Sayımlar devam ederken SAHTE VE MÜHÜRSÜZ Muhtemelen birilerinin topluca attığı pusulaları geçerli sayan bir m ve başkan olunca SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞILIR hep. Dönüp kendilerine baksalar.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2178 no'lu sandığında kayıtlı E.E isimli 01 Ocak 1942 doğumlu yurttaşın 31 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Ancak söz konusu sandıkta kayıtlı herkesin oy kullandığı görülüyor."
insanların akılları ile oynayıp kendinizi akıllı görmeyin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de hile olacaktır. olmaz yapılmaz demeyin ysk başkanı oy çalmada en iyi örnek
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