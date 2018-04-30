YSK Başkanı Sadi Güven'den 24 Haziran seçimi açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim sürecine ilişkin açıklamada bulunan Güven, erken seçim takviminin tamamlandığını anımsatarak, takvime uygun olarak genelgelerin yayımlanmaya devam edeceğini belirtti. Takvimle alakalı olarak yasanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Güven, "Çok kısa bir süre içinde bize bu görev verildi, bir gün sonra seçim takvimini yayımladık. Süre çok kısa, yapılanmak çok zor, hata yapmayacak şekilde yapılanmak gerekir" diye konuştu. Seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Güven, son 5 seçimde Türkiye'de oy kullanılan 160 bin 70 sandığın tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sisteme yüklediklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar bunların değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmedi. Seçim güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Burada en büyük görev siyasi partilere düşüyor. Siyasi partilere her seçim döneminde sandık kurulu başkanlarını eğittiğimiz gibi sandığa verilecek üyelerin de eğitilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşma sağladık, halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Partiler üyelerini göndersinler, eğitim verelim. Türkiye'de seçim başlamadan seçim sonuçları üzerinden algı oluşturmaya gerek yok. Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.

SEÇİM MARATONU BAŞLADI



YSK'nın 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için hazırladığı seçim takviminde süreç bugün başladı. Takvime göre bugün ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanları, imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeye başlayacak. 2 Mayıs'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. Yurt dışı seçmen kütüğü ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Resmi internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak. YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesini tamamlayacak, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

3 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek. 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak. 5 Mayıs'ta siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00'de sona erecek. 6 Mayıs'ta ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmelerinin son günü. 7 Mayıs'ta ise siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

SEÇİM TAKVİMİ



Seçim takviminde yer alan diğer süreçler ise şu şekilde:

"9 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü. (Saat 20.00) 10 Mayıs: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 11 Mayıs: Cumhurbaşkanı aday listesine itirazlar saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak. 12 Mayıs: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak. 13 Mayıs: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak. 14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. 18 Mayıs: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK'ce ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00'e kadar bildirilecek.

19 Mayıs: İttifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00'ye kadar bildirecek. 20 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. 21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak. 22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet sitesinde ilan edilecek. 25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.