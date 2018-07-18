Füze atsaydın: Yeni Galaxy S9 reklamı iPhone X kullanıcılarını şok etti!

Samsung Apple’ı ve iPhone X’i yerden yere vuran reklamlarına kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Apple’ı hedef alan birçok reklamın arkasındaki isim olan Güney Koreli şirket, bu reklamlara bir yenisini daha ekledi.
SAMSUNG’UN GALAXY S9 REKLAMI İPHONE X’İ HEDEF ALDI
Ingenius isimli Galaxy S9 reklamında Apple Store’a giden bir kadın ve bir Genius yer alıyor. Kadın Genius’a iPhone X’in LTE performansının çok iyi olmadığını, iPhone X’in en hızlı indirme hızlarına sahip akıllı telefon olmadığını söylüyor. Genius ise kadını düzeltmeye çalışıyor ve iPhone X’in onunla aynı dönemde satışa çıkan iPhone 8’den daha iyi LTE performansına sahip olduğunu dile getiriyor. Kadın ise iPhone’ların indirme hızının Galaxy S9’dan daha yavaş olduğunu belirtiyor. Bu durum karşısında Genius’un dili tutuluyor ve kadına cevap veremiyor. Ardından ekranda ‘’Galaxy’ye yükseltin’’ yazısı beliriyor ve son!
APPLE’IN SAMSUNG’A CEVABI NE OLACAK?
Apple’ın Samsung’a cevabı nasıl olacak bilinmez. Ancak daha önceki reklam serilerine baktığımızda Apple’ın bu durum karşısında sessiz kalmayacağını söyleyebiliriz. İki şirketin bu denli rekabeti ise şüphesiz en çok biz kullanıcılara yarıyor. Tabi yüksek seyreden fiyatları saymazsak.
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