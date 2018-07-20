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Honor Note 10 önümüzdeki ay geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

Honor Note 10 önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak.

Honor Note 10 önümüzdeki ay geliyor!

Çinli Honor'un yeni akıllı telefonu olması beklenen ve fotoğraflarının internete düştüğü Honor Note 10'un lansman tarihi de belli oldu. Yeni telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Honor Note 10'un 31 Ağustos - 5 Eylül 2018 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA fuarı öncesinde tanıtılacağı ve fuar kapsamında görücüye çıkacak. Verilen bilgilere göre telefon 30 Ağustos'ta tanıtılacak ve IFA'da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Devasa bir ekranı bulunan akıllı telefonda bu ekran boyutunun 6.9 inç olması ve ekran çözünürlüğünün ise 2K olması bekleniyor. Özel bir Rolls-Royce sürümünün de olacağı telefonun, dün tanıtılan Xiaomi Mi Max 3'e ciddi bir rakip olacağı düşünülüyor.

Honor Note 10'un bilinen teknik özellikleri

Telefonun bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak: Karşımıza 6.9 inçlik Super AMOLED bir ekranlı model çıkıyor. Bu ekranın çözünürlüğünün 2K olacağı söylenirken işlemci olarak Huawei'nin Kirin 970 çipsetini kullanacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama, GPU Turbo teknolojisini (Huawei'nin geliştirdiği ve Honor telefonlarda da kullanılan bir tür oyun performans modu), 6.000 mAh pil diğer özellikler arasında bulunacak. Honor Note 10'un ana kamerası 16 Megapiksel çözünürlüklü dual kamera sistemi ile donatılmış. Kamerada yapay zeka desteği de sunacak telefonun hızlı şarj desteğinin olması da bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor Note 10 çin

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