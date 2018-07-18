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PlayStation yeni modelleri geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 4'ün slim modellerinin sürümlerini yükseltti.

PlayStation yeni modelleri geliyor!

Oyuncular PlayStation 5'i merakla beklerken Sony, Japonya'daki çevrimiçi mağazasında sattığı slim modellerin numarasını CUH-2100'den CUH-2200'e çevirerek oldukça ilginç bir adım attı.

Mağazada şu anda, 1 TB Jet Siyah versiyonu (CUH-2200BB01), yeni bir 500 GB Jet Siyah versiyonu (CUH-2200AB01) ve yeni bir 1 TB Buz Beyazı sürümü (CUH-2200BB02) satılmakta.

Model numarasının sadece ikinci basamağının değiştirilmiş olması, imalat maliyetlerini düşürmek için kullanılan dahili bileşenlerde küçük bir revizyona işaret ediyor olabilir.

Sadece teknik bakımdan bir kaç ufak değişikliğe imza atıldığının bir göstergesi de diyebiliriz bu duruma karşı. Bu değişiklik ilk defa yapılan bir şey değil. Aynı şekilde CUH-2100 revizyonu geçtiğimiz yıl da yapılmıştı.

Yeni PlayStation 4'ün fiyat konusunda da bir değişikliğe gitmediğini görüyoruz. Bu tür küçük bir revizyon gerçekleştiğinde, yeni model normal olarak önceki modelin ve bölgenin stoklarına bağlı olarak dünya çapında kademeli olarak satışa çıkartılmakta. Yenilenen versiyonu ülkemize gelip gelmeyeceği de henüz netlik kazanan detaylar arasında bulunmuyor maalesef.

Kaynak: Teknolojioku

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PlayStation Sony playstation 4

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