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Xbox Game Pass aboneliklerine büyük indirim!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold, 12 aylık abonelikleri 14 gün boyunca indirimde olacak.

Xbox Game Pass aboneliklerine büyük indirim!

Xbox Game Pass, üç aylık abonelik ve Xbox Live Gold, 12 aylık abonelikleri 14 gün boyunca indirimde.

Xbox Game Pass'in üç aylık aboneliği 87,00 TL yerine 29,00 TL oldu. Xbox Live Gold'un 12 aylık üyeliği ise 179,00 TL yerine 119,33 TL oldu. Peki Xbox Game Pass ne işe yarar?

Xbox One'da 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim elde edersiniz. Sea of Thieves, State of Decay 2, Forza Horizon 4 ve Crackdown 3 gibi yeni oyunlara yayınlandığı gün oynama şansına ve çok sevilen oyunlardan eleştirmenler tarafından beğenilen oyunlara kadar birçok yapıma erişim hakkınız bulunur.

Oyunlar yüksek derecelendirmelerine ve eğlence düzeylerine göre seçilmiştir bu listede ve mevcut katalogda bir Xbox One oyununu beğenip bu oyuna sahip olmak isterseniz oyunu satın alıp %20'ye kadar tasarruf edebilir ve ilgili oyun eklentileri ve sarf malzemeleri için %10 oranına kadar indirim alabilirsiniz.

Sürekli eklenen yeni oyunlarla ve istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiyle Xbox Game Pass, sınırsız oyun oynamak için bir giriş bileti diyebiliriz. Gelelim Xbox Live Gold aboneliğine.

Bir Xbox Live Gold üyesi olarak, Microsoft Store'da çok oyunculu, bonus oyunlara ve özel üyelik indirimlerine sahip olursunuz. Xbox Live Gold ile arkadaşlarınızla, ailenizle ve tüm dünyadaki Xbox Live üyeleriyle bağlantıda kalırsınız. PlayStation'un Plus üyeliği gibi düşünebilirsiniz. Bu abonelik ise sizin online dünyaya giriş biletinizdir.

Kaynak: Teknolojioku

https://www.teknolojioku.com/oyun/xbox-game-pass-aboneligine-buyuk-indirim-5b4fa9ec8ca7804fec177222

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Xbox Game Pass Xbox Live Gold

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