600 bin TL’yi hesaplarına aktaran çete çökertildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarından bilgileri dışında parası çekilen kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Siber polisi yaptığı 6 aylık teknik ve fiziki çalışmalarda şüphelilerin arasında 2 bankacı bulunduğunu belirledi. Bankadaki cep telefonu numaraları iptal edilerek yeni numaralar veriliyordu. Bankayı arayarak yeni telefon numarasını bildiren dolandırıcılar bu hatlara gelen doğrulama mesajlarıyla hesaplara girerek paraları kendi hesaplarına aktarıyordu.

5 İLDE 39 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğstanbul’da, iki banka çalışanından aldıkları bilgilerle 600 bin TL’lik vurgun yapan, ekipleri İstanbul, Bilecik, Tokat, Hatay ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şebeke lideri olduğu iddia edilen Osman Ö. ve banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın da arasında bulunduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 49 cep telefonu, 58 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 6 harddisk, 26 banka ile kredi kartı, tabanca ve 48 bin 905 lira para ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 33 kişinin hesaplarından 600 bin lira çekildiğini belirledi.