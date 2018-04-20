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Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 02:47 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı istikametine giden Turgay Turan'ın kullandığı 34 VP 5908 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonetle çarpıştı.

6 YAŞINDAKİ BARAN DA ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan (62) da kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.

AMELİYATA ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Gülşen Esen'in bu hastanede ameliyata alındığı, İsmet Turan'ın ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

(AA)

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Ağrı trafik kazası

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