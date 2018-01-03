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Anneye en acı telefon: Çocuklarını öldürdüm

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 13:46 | Son Güncelleme 3 saat önce

Maltepe'de cinnet getiren baba iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada cenazeleri bekleyen anne konuştu: "Dün akşam 'çocuklarını öldürdüm' diye aradı beni. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" Ali Yardım'ın ağabeyi Ekrem Yardım ise "Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş. Devlete rica ediyorum. Biraz da erkekleri düşünsün" dedi.

Maltepe’de cinnet getiren Ali Yardım (29), 2 ve 4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Acılı anne de çocuklarının cenazelerini bekledi.

“ŞİMDİ HİÇBİRİ YOK. TEK BAŞIMA KALDIM”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Dilek Yardım, ” Dün akşam ‘çocuklarını öldürdüm’ diye aradı beni . Görüş günüydü. Dün akşam 5 gibi aradı. ‘Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun?’ dedi. Ben de polisi aradım. 2 tane çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım. Ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim” diye konuştu.

“DEVLETE RİCA EDİYORUM”

Ali Yardım’ın ağabeyi Ekrem Yardım ise “Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş. Daha ilk defa zorla aldı. İkinciyi almasında bir şey yaşanmış ki bu hareket yaşanmış. Telefon açıp çağırıyor. Geliyor kardeşim. Polisleri çağırıp aldırıyor. Bir daha oluyor yine polislere yakalatıyor. Ondan sonra kadın cinayetleri oluyor. Ne gerek var bunlara. Devlete rica ediyorum. Biraz da erkekleri düşünsün” şeklinde konuştu. (DHA)

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cinayet maltepe

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
devlet bu velayet işlerinde çok fazla standartçı olmaya başladı. bende boşandım çocumu korka korka görüyorum. ben kimim ? ben bu çocğun nesiyim ?. adalatte bu iş bukadar. sonra kadınlar çocuklarıyla eski eşlerini cezalandırıyor. çocğu kullanarak. ama ben size şunu söyleyeyim. et tırnaktan ayrılmaz babalara bakıcı muamelesi yapılamaz. her işte kadını haklı gibi gösterip te erkeklerin tepesine çıkardılar. sonra kadınların kedisine gelen öz güvenleri nedeniylede baş edilemez oldular. kadına karşı bu ultra savunmacı devlet politikasından sonra boşanma oranlarınıdaki artışa herkes hak verirsin
@hoqkabaz dediklerinde haklilik payi var. Ama guc sendeyken kadina nasil davranirsan güç ona gectiginde o da sana yillarin intikamini almak için misiyle verir.
kardeşide potansiyel katil lafa bak ne demek ya öldürmek hangi debebple olursa olsun
Önce Kadının sırtını sıvazlayıp sonra kocayla başbaşa bırakarak , kadının şımarmasına erkeğin cinnet geçirmesine sebep olan Aile (!) bakanları ve bu saçma sapan yasalara el kaldıranlar , mutlu musunuz ?
@sosbil Bu ülkede bir kadının sırtının sıvazlanıp şımartıldığını düşünen biriysen, ya bu ülkede yaşamıyorsun yada körsün. Polisler aile kavgalarında kadınların sırtını sıvazlayıp yani sana göre "şımartıp", -kocandır evine dön, yuvanı yıkma. diyerek kaç kadının hayatını kararttığını bir araştır sonra ne kadar şımartıldıklarını daha iyi anlarsın.
korktuğum şey haber olmuş arkadaşlar bu olayların yaşanmasının tek sebebiyeti devletin verdiği saçma sapan kadın haklarına yönelik kanunlardır. inanın hiç bir şey yapmadığım halde benden şikayetci oldu ve çocuğumu 15 günde 4 saat görmeye başladım hiç bir hakaret şiddet küfür yokken eee benim çocuğumu benden esirgerse ben her görmek istediğimde uslubuyle gittiğim halde ters düşüp devletin kanunlarını sırtına alırsa emın olun çocuk değil o kadın ölür !!! saçma sapan yorumlarınızı kendinize saklayın o babanın yaşadığı durumu az çok seziyorum düşmanın başına vermesın Rabbim böyle şeyleri
@matrax_006 benimde duygularımı yansıtmışsın. diline sağlık kardeşim...
@matrax_006 seni doğuranda bir kadın unutma onunda hakkı var devletin verdiği hakta beyfendi
@matrax_006 Kesinlikle katılıyorum kanun yapıcılar hiç işin sosyo pisikolojik durumu bilmiyorlar er kişi hatun kişi toplumdaki rol ve davranışlarını incelemek yerine kimin sesi fazla çıkarsa acıtasyon kim yapıyorsa o taraf lehinde kanunlar yapıyorlar şimdi bu acı olayla değilde örnek olacak bir kaç sosyal pisikolojik davranışı betimleyim.. 1-Kavga çıktığında farklı topluluk kaçarken bizm toplum seyreder 2-Biri hanımınız çok güzel bayan derse sonu karakoldur 3-En önemliside duyguya yok etmeye yönelik erkekler ağlamaz (acımasızlıga iter) Daha çok örnek verilebilir yask yerine toplum dizaynı şart
evlat acısı başka bir şeye benzemez kim sebep olduysa allah bin belasını versin yazık kadına
Çocuklara ve babaya çok üzgün olmakla beraber, devletin artık bayanlara toleranslı davranamaması gerektiğini kadın erkek eşitlikse eşitliğin verilmesi ve olaylara mahkemelerde karar verilirken bayanların sözüyle değil araştırılarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok yazık ki 2 evlat daha kaybettik bu evlatları anne baba değil Türk milleti kaybetti. Videoyu 40 saniye kadar izledim hala şov peşinde Allah ıslah etsin... :(
Kardeşinin aptallığından bile karısını suçlayan psikopatlar var.. Ne günlere kaldık Allahım...2 çocuğun canını alıp show yapmış ama yok yine kadın suçlu... Allah belanızı versin....
devlet erkekten yana değil doğru adama göstermezsen çocuğu olacağı bu yazık 3 nede
Abinin sözlerinde haklılık payı var.Polis te savcı da bir yere kadar korur insanı.Karşındaki insan deliyse, sen de veli olmaya çalışacaksın,en az zararla o insandan nasıl kurtulabilirsin çocuklarını kendini nasıl koruyabilirsin bunun çabasını vereceksin.Ateşin üzerine benzinle gidilmez.Devlet benim yanımda diye esip gürlerse,n makul olmaya çalışmazsan işte böyle feci sonuçlar olabilir Allah korusun.Bazen sabretmek,fedakarlık yapmak İnançlı olup Allahtan yardım istemek sebat etmek işleri yoluna koymaya çalışmak lazım.Bazıları da belayı bile bile çağırıyorlar.Cinnet ortamını elleriyle hazırlıyor
Allah belanı versin adam.insallah cehennemde cayır cayır yan.ulan insan 2 ve 4 yasindaki çocuğun canını nasıl yakar.hemde kendi çocuğun.Allahim seni en büyük gazabiyla cezalandırılır inşallah.
kadınlara çok hak fazla hak verildi öyleki erkeklerin gururuyla oynamaya başladılar herşeyin fazlası zarar keyfi boşanmlar oluyor erkekte yediremiyor kabunlar değişmeli
%99 kadın suçlu bir babanın evladını öldürmesine hayatta sadece bir kadının kötülüğü neden olabilir
kadın hakkı diye diye erkeği nafaka mahkumu edenler...her şeyde kadını haklı gören kanunlar erkeği canavar yaparken..kadını da onursuz asalak yaptı...istemediğin kocanın paeasını istemek..bence en büyük onursuzluktur.
Çapsız çapsız yorum yapmayın beee. Başlarım kadın ve erkek haklarına haaa. Burada ikitane masum can gitmiş bunların hakkı nerde neydi onların günahı. Birbirinize düşmüş yok onun hakkı yok onun töleransı. Ya hiç birşey yazmayın susun yada gerçekleri görün yüreğiniz konuşsun.
ne olursa olsun insan öz evladına nasıl kıyar bunun kesinlikle mazereti olamaz
Doyumsuz kadınlar,halden anlamayan kadınlar,yuvayı kolayca yıkmaya çalışan kadınlarlar, psikopat kadınlar...Çocukları sadece kendinin gibi görüp arkasına kanunları da alan kadınlara karşı erkeğin durumu ne olacak.Aileyi koruma kanunları bu şekilde cinayetlerin işlenmesine sebep olarak mı korunacak aileyi,yoksa her iki taraf ta dinlenip adil şekilde mi kararlar verilecek...Bu kaç oldu; demek ki bir yerlerde yanlışlıklar ve hatalar var.Çocuklar ortada topa döndürülme meli,çatışmalı bireylerin çocuklarını devlet ellerinden alsın.
Evlenmeye korkuyoruz bir kadın erkeği seviyorum ayağıyla kandırıp sonra adama cinnet geçirtip herşeyini elinden alabilir çünkü devlet her ne olursa olsun kadın haklı diyor
Kardeşe bak..Bir katil böyle yetişiyor demek ki..YEĞENLERİNİ ÖLDÜRMÜŞ KARDEŞİN YEĞENLERİNİ..sen hala kadınlarla uğraş..kafın cinayetlerini savun..HİÇ BİR CİNAYETİN HAKLI TARAFI YOKTUR..
Bu adamın yaptığı büyük günah savunulacak bir yanı yok Yüce Mevlam elbet cezasını verecek lakin ağabeyin sözlerinde haklılık payı var bütün bayanlara çifte standart uygulanıyor bu bir gerçek hani eşitlik nerede ?
Bayanin gözler sağ-sol maşallah hiç durmuyor. bu tip bayanlar azla yetinmek nedir bilmez..kuryelik yapan adamın cinnet geçirmesine vesile olmuş.. Allaha geride kalanlara sabir versin..
bilip bilmeden iftira atma..Kadın 2 evladını kaybetmiş..Bir de siz suçlayın..katilin hiç mi suçu yok...edep yahu..
katil baba müvettesi iskele babası tam cehennemlikmiş.. nasıl kıydın lan o sebilere.. pislik...
Allah kimseye evlat acısı vermesin:( Kanunlarımızda ne yazak ki büyük boşluklar ve geçikmeler var. Bir an evvel kadınlarımıza sahip çıkılacak kanunların getirilmesi gerekir. Devlet olarak her insanın başına polis ve savcı verilemeyeceğine göre insanlarmızı daha iyi eğitip kadına saygıyı ve sevgiyi daha iyi aşılamalıyız.
ne hale gelmiş adam ruh hastası imiş o gebermis te çocuklara yazık olmuş
çocuklara üzülmek en başta..ama kadınlarıda başımıza çıkaran bu hükümet olmuştur..eski eşim beni buynuzlamanın eşiğine gelmiş mahkemede bunu dellillendirdim,hakim kıskandırmak için yapmıştır diye karar verdi...kadın lehine kararlar demek kadın cinayetlerinin en büyük sebebidir
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