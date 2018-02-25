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Balık tutmak için geldiği su kanalı kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde balıkçılık yapan 72 yaşındaki şahıs, su kanalı kenarında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Tecirli köyü kenarında akan bir sulama kanalına akrabalarıyla beraber balık tutmaya gelen Ahmet Karagöktaş (72), akrabalarından uzaklaşarak oltayla balık tutmaya gitti.Balık tutmak için akrabalarından uzaklaşan ve bilinmeyen nedenlerden dolayı su kanalı kenarında hayatını kaybeden Karagöktaş’ın cansız bedenini fark eden bir çiftçi durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Karagöktaş’ın cesedi ile çevresinde incelemelerde bulundu.

Balık tutmak için geldiği su kanalı kenarında ölü bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde balıkçılık yapan 72 yaşındaki şahıs, su kanalı kenarında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Tecirli köyü kenarında akan bir sulama kanalına akrabalarıyla beraber balık tutmaya gelen Ahmet Karagöktaş (72), akrabalarından uzaklaşarak oltayla balık tutmaya gitti.
Balık tutmak için akrabalarından uzaklaşan ve bilinmeyen nedenlerden dolayı su kanalı kenarında hayatını kaybeden Karagöktaş’ın cansız bedenini fark eden bir çiftçi durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Karagöktaş’ın cesedi ile çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Karagöktaş’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balık tutmak için geldiği su kanalı kenarında ölü bulundu

Balık tutmak için geldiği su kanalı kenarında ölü bulundu

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