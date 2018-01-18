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Düğün fotoğraflarını beğenmeyen çiftten fotoğrafçıya dava

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 12:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

Edirne'de bir çift, düğün fotoğraflarını özensiz çektiğini iddia ettikleri fotoğrafçıya maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çiftin avukatı Gül 'Müvekkilim düğün fotoğrafları aklına geldikçe büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle 6 bin lira manevi, 625 lira da maddi tazminat davası açtık' dedi

Düğün fotoğraflarını beğenmeyen çiftten fotoğrafçıya dava

Edirne'de düğün fotoğraflarını beğenmeyen çift, fotoğrafları özensiz çektiğini iddia ettikleri fotoğrafçıya tazminat davası açtı. Evlenmeye karar veren çift, düğün öncesi dış çekim için kentteki bir fotoğrafçıyla anlaştı. Fotoğrafçı G.M, çiftin fotoğrafını şehrin pek çok noktasında çekti. Fotoğrafları beğenmeyen çift, fotoğrafların özensiz çekildiği gerekçesiyle fotoğrafçı G.M hakkında maddi manevi tazminat davası açtı. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada mahkeme başkanı davacının tanıklarını dinledi.

Gelinin kardeşi M.K, ablasının düğün fotoğraflarının çok kötü çıkması nedeniyle mutsuz olduğunu belirtti. Ablasının fotoğrafçının çektiği hiçbir fotoğrafı beğenmediğini anlatan M.K, "Ablam hiçbir fotoğrafını beğenmiyor, çünkü hiçbir fotoğraf kendisinin seçtiği fotoğraf değil, yapılan fotoğrafların çoğunda ablam düzgün durmamış veya gelin olarak kendini daha güzel gördüğü fotoğraflar davalı tarafça çıkartılmamış. Şimdi fotoğraflar evlerinde öyle atılı vaziyette duruyor. Ablam fotoğraflara bakmıyor bile, eniştem ve ablam çok üzgün" diye konuştu.

Gelinin arkadaşı bir diğer tanık B.S ise arkadaşının düğün fotoğraflarını hiç beğenmediğini, hatta fotoğrafların evin bir köşesine gelişi güzel şekilde koltukla duvar arasındaki boşluğa atıldığını belirtti.

Duruşmada, düğünde çekilen fotoğrafların birer örneklerinin mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşma ertelendi.

Çiftin avukatı Alican Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün hatıralarının tekrarı olmayan güzel anıları barındırdığını, bu nedenle maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

Fotoğrafçının, fotoğrafları özensiz çektiğini, ayrıca müvekkilinin istediği fotoğrafları da çıkartmadığını anlatan Gül, "Müvekkilim düğün fotoğrafları aklına geldikçe büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle 6 bin lira manevi, 625 lirada maddi tazminat tavası açtık" dedi.

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Edirne düğün fotoğrafı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Dugun masraflarini fotografciya yukleyesi gelmisler heralde sudan sebeplerle dava acilmasi da yasaklansin artik devletin adaletini meşgul ediyorlar
bunlara şimdi ne desek acaba. aslında çok iyi biliyorum da neyse. ne büyük bir dertleri varmış. bende acaba ne oldu diye bir merakla habere bakayım dedim. sövmeden duramadım.
5 bin tl bir telefona veriyorsunuz 2 bin tl gidin adam gibi makine alın kendiniz çekin madem
@lanvin1 gözüm sen galiba hayatında stüdyo fotoğrafçısında fotoğraf çektirmedin:))herşey makinadamı bitiyor aslan:))
ne diyeyim bilmem ki
ben de mağdurum
BUNLAR TİPSİZSE FOTOĞRAFÇI NE YAPSIN.
yardım kampanyası başlatıp..bu insanlara sahip çıkmamız gerek..yakın akrabaları mutlaka sık sık moral vermeli ve ilgiyi hiç eksik etmemeli..devletinde psikolog görevlendirmesi ve profesyonel destek vermesi gerekmektedir..çok üzüldüm kahroldum perişan oldum , okurken tüylerim diken diken oldu..Allahım ne fotoğrafçılar var yarabbim..sen büyüksün Allahım elbet bir gün o fotoğrafçınında fotoğrafını çekerler..
Kadın takıntılı belli. Adama Allah sabır versin.
allah daha büyük dert vermesin koçum parayı kıyıp iyi fotografçı tutsaydınız
fotoğrafçılar aldığı paraya göre iyi hizmet vermiyor. fiyat ta anlaşırken taraflar net konuşmuyor düğün telaşesi ilgilenmiyor bas geç yapılıyor. en güzeli öncesinde online bir taslak gönderip onay verilmesinin ardından baskı yapılması. ayrıca karaktersiz fotoğrafçılar başka yerde basılmaması için müşteriye fotoğrafın dijital ve orjinal kopyasını büyük boy vermiyor.
arkadaşlar 1000 tane gelin damada sorun ilk etapta ya gelinin kız kardeşi;ya damadın ablası ya teyzesi halası o çekimleri beyenmez..onlarda o gazla gelir fotoğrafçıyla tartışır..sonuçta fotoğrafçı haklıdır..çünkü dış çekimlerde (KORSAN FOTOĞRAFÇI HARİÇ VERGİ LEVHASIZ) bütün fotoğrafçılar gelin damada fotoğrafı beyendirir..sonra onları şablonnlara atar..baskıya vermeden önce bidaha okey vermesi için çağırır..okey verdikten sonra matbaa hatası hariç bütün sorumluluklar gelin damattadır..şimdide bunlar düğün masraflarını fotoğrafçıya kitlemek için bahane ediyorlar belli..
saçma sapan bir dava fotoğrafçı kazanır bunu..
fotğrafçı a4 kağıdına renkli yazıcıdan çıkartmış galiba
Fotografçı ne yapsın olan resmi çekmiş, ne poz verildiyse o çıkar, ee tabi bir de pozu verenler önemli.
koçum o kadın senin ömrünü yer aha bu da bir kenara yaz
Sonuç fotoğrafçı davayı kazanır ve gelin damat ortada kalır...
Adamlar haklı bende düğünde çalan oyun havaları yüzünden orkestradan şikayetçiyim Elvan Daltonu çalmadılar
inşallah fotoğrafçı davayı kazanır bak hele düğün masrafınımı çıkartıyorlar
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