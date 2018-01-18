Düğün fotoğraflarını beğenmeyen çiftten fotoğrafçıya dava

Edirne'de düğün fotoğraflarını beğenmeyen çift, fotoğrafları özensiz çektiğini iddia ettikleri fotoğrafçıya tazminat davası açtı. Evlenmeye karar veren çift, düğün öncesi dış çekim için kentteki bir fotoğrafçıyla anlaştı. Fotoğrafçı G.M, çiftin fotoğrafını şehrin pek çok noktasında çekti. Fotoğrafları beğenmeyen çift, fotoğrafların özensiz çekildiği gerekçesiyle fotoğrafçı G.M hakkında maddi manevi tazminat davası açtı. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada mahkeme başkanı davacının tanıklarını dinledi.
Gelinin kardeşi M.K, ablasının düğün fotoğraflarının çok kötü çıkması nedeniyle mutsuz olduğunu belirtti. Ablasının fotoğrafçının çektiği hiçbir fotoğrafı beğenmediğini anlatan M.K, "Ablam hiçbir fotoğrafını beğenmiyor, çünkü hiçbir fotoğraf kendisinin seçtiği fotoğraf değil, yapılan fotoğrafların çoğunda ablam düzgün durmamış veya gelin olarak kendini daha güzel gördüğü fotoğraflar davalı tarafça çıkartılmamış. Şimdi fotoğraflar evlerinde öyle atılı vaziyette duruyor. Ablam fotoğraflara bakmıyor bile, eniştem ve ablam çok üzgün" diye konuştu.
Gelinin arkadaşı bir diğer tanık B.S ise arkadaşının düğün fotoğraflarını hiç beğenmediğini, hatta fotoğrafların evin bir köşesine gelişi güzel şekilde koltukla duvar arasındaki boşluğa atıldığını belirtti.
Duruşmada, düğünde çekilen fotoğrafların birer örneklerinin mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşma ertelendi.
Çiftin avukatı Alican Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün hatıralarının tekrarı olmayan güzel anıları barındırdığını, bu nedenle maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.
Fotoğrafçının, fotoğrafları özensiz çektiğini, ayrıca müvekkilinin istediği fotoğrafları da çıkartmadığını anlatan Gül, "Müvekkilim düğün fotoğrafları aklına geldikçe büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle 6 bin lira manevi, 625 lirada maddi tazminat tavası açtık" dedi.
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