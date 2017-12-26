Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde 10 Aralık’ta iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, şüphelinin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde olay yerleri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini temin ederek, titizlikle inceleyen polis, iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahsın Ü.T. olduğunu tespit etti.

ÖNCE ELAZIĞ SONRA İZMİR'E GİTMİŞ

Çalışmasını derinleştiren polis, Ü.T.’nin önce Elazığ, sonra ise Batman, Düzce, İstanbul ve İzmir’e gittiğini belirledi. Bunun üzerine 17 Aralık’ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile yapılan koordineli operasyon neticesinde Ü.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA