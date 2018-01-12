HABER

Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sivas'ta 4 gün önce iki çocuk babası Ali Galip Atısever'i bıçaklayarak öldüren ve her yerde aranan cinayet zanlısı emniyete giderek teslim oldu.

Sivas'ın Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın 1'inci katında 8 Ocak günü meydana gelen olayda, eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Her yerde aradan 27 yaşındaki Ferhan K. 4 günün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına giderek 'ben geldim katilim' diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever'den bir süredir haber alamayan komşuları Atısever'in evden çıkmaması üzerine durumdan şüphelenip yakınlarına haber miş, eve gelen Atısever'in yakınları ve kızı Semiha, Galip Atısever'i evin salonunda yerde hareketsiz halde bulmuştu.

"KESİN TANIDIĞI BİRİ ÖLDÜRDÜ"

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Atısever'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Eve gelen şahsın yakınları ve kızları Emine ile Semiha birbirlerine sarılarak gözyaşı dökmüştü. Galip Atısever'in kızı Semiha, "Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı biri öldürdü babamı" diyerek feryat etmişti.

KAPIDA ZORLAMA YOK, OLAY ÖNCESİ BOĞUŞMA YAŞANMIŞ

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da olay yerine gelerek bilgi almış ve ilk belirlemelere göre kapıda zorlama olmadığını ve olay öncesi bir boğuşma yaşanmadığının belirlendiğini söylemişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Ali Galip Atısever

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
insanlar ne hale geldi anlamak çok zor Allah rahmet etsin.
www.bahsinedir.com
@alper_kilicaslan_1995 ---Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Sen manyakmısın, burası şu an yerimi, utanmaz, utan biraz utan.
Diğer Haberler
Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.