Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi

Sivas'ın Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanı'nın 1'inci katında 8 Ocak günü meydana gelen olayda, eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Her yerde aradan 27 yaşındaki Ferhan K. 4 günün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına giderek 'ben geldim katilim' diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever'den bir süredir haber alamayan komşuları Atısever'in evden çıkmaması üzerine durumdan şüphelenip yakınlarına haber miş, eve gelen Atısever'in yakınları ve kızı Semiha, Galip Atısever'i evin salonunda yerde hareketsiz halde bulmuştu.

"KESİN TANIDIĞI BİRİ ÖLDÜRDÜ"

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Atısever'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Eve gelen şahsın yakınları ve kızları Emine ile Semiha birbirlerine sarılarak gözyaşı dökmüştü. Galip Atısever'in kızı Semiha, "Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı biri öldürdü babamı" diyerek feryat etmişti.

KAPIDA ZORLAMA YOK, OLAY ÖNCESİ BOĞUŞMA YAŞANMIŞ

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da olay yerine gelerek bilgi almış ve ilk belirlemelere göre kapıda zorlama olmadığını ve olay öncesi bir boğuşma yaşanmadığının belirlendiğini söylemişti.