Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinan Çetin ve avukatı katıldı. Kız öğrencinin ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığı, "cinsel saldırı" suçundan 30 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu cinsel amaçla ve silah kullanarak işlemesinden dolayı 21 yıl, "mala zarar verme" suçundan 2 yıl olmak üzere 53 yıl hapisle cezalandırdı.
OLAY
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 26 Şubat'ta okula giden 18 yaşındaki lise öğrencisini takip eden Sinan Çetin'in (24) bıçakla tehdit edip götürdüğü inşaatta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.
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