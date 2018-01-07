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Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşı küçük kıza önce tecavüz eden, daha sonra arkadaşlarına pazarlamaya çalışan ve şantajla hırsızlık yaptıran zanlı hakkında 27 yıl hapis cezası istendi.

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan 19 yaşındaki R.A.’nın hayatını kabusa çeviren olay 4 yıl önce başladı. İddialara göre, o zamanlar lise öğrencisi olan genç kız Burhan A. isimli bir kişi ile tanıştı. Bir süre sonra Burhan A. küçük kıza zorla cinsel saldırıda bulundu. Burhan A., birlikte oldukları cinsel içerikli görüntülerin resmini çektiği, bu resimleri ailesine göstereceğini belirterek R.A’yı arkadaşlarına pazarlamaya çalıştı. Bununla yetinmedi küçük kızı çalıştığı marketten hırsızlık yaparak para getirmesini istedi.

Vatan Gazetesi'nden Tolga Atar'ın haberine göre korkusundan ailesine durumu anlatamayan R.A., marketten çaldığı paraları Burhan A.’ya verdi. Hırsızlık ortaya çıkınca R.A. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada R.A. başından geçenleri tek tek anlattı. Bunun üzerine Burhan A. tutuklandı. Savcı cinsel saldırı ve şantaj suçlarından Burhan A.’nın 27 yıla, arkadaşları Bulut K. ile İsmail T.’nin de cinsel saldırı suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Burhan A., “Ben bu suçu işleyecek kadar namussuz değilim” dedi. Duruşma ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz şantaj Gaziosmanpaşa istanbul hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
asacaksın böylelerini. Topluma zararlı ve yaşaması zararlı olan mahluk. ASILMASI ŞART.
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