Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 Şubat günü saat 17.30 sıralarında motosiklet ile giden Serhat Demir (28) bir otomobilden sıkılan tabanca ve pompalı tüfekle ağır yaralandı. Demir, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti.

40 kamera incelendi otomobilden zanlılara ulaşıldı



Demir'in ölmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis, otomobilin kaçış güzergahında yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda polis ekipleri, cinayeti Davut T. (30) ile ağabeyi Habib T.'nin (31) birlikte işlediğini onlara ise Nedim Ö. (39), Mehmet Ö. (25) ve Ahmet T.'nin yardım ettiğini belirledi. Polis yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

6 yıl önce yanlarınca çalıştı, eşini kandırıp kaçırdı



Polis, zanlıları yakalayınca cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Serhat Demir'in bundan 6 yıl önce İstanbul'a giderek midyecilik yapan Davut T.'nin yanında işe girdiği, bir süre sonrada Demir'in Davut T.'nin eşi Halise S. ile sevgili olduğu ve onu kaçırarak Adana'ya getirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Davut T.'nin eşinden boşandığı ancak kin güttüğü tespit edildi. Serhat Demir ile Halise S.'nin evlenip boşandığı ve başkalarıyla evlendikleri belirlendi.