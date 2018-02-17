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Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

İstanbul'da 6 yıl önce patronunun eşini kaçıran bir kişi, patronu ile kardeşi tarafından silah ve tüfekli vuruldu, "Beni öldürme" diye yalvardı ama öldürüldü.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 Şubat günü saat 17.30 sıralarında motosiklet ile giden Serhat Demir (28) bir otomobilden sıkılan tabanca ve pompalı tüfekle ağır yaralandı. Demir, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti.

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40 kamera incelendi otomobilden zanlılara ulaşıldı

Demir'in ölmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis, otomobilin kaçış güzergahında yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda polis ekipleri, cinayeti Davut T. (30) ile ağabeyi Habib T.'nin (31) birlikte işlediğini onlara ise Nedim Ö. (39), Mehmet Ö. (25) ve Ahmet T.'nin yardım ettiğini belirledi. Polis yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

6 yıl önce yanlarınca çalıştı, eşini kandırıp kaçırdı

Polis, zanlıları yakalayınca cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Serhat Demir'in bundan 6 yıl önce İstanbul'a giderek midyecilik yapan Davut T.'nin yanında işe girdiği, bir süre sonrada Demir'in Davut T.'nin eşi Halise S. ile sevgili olduğu ve onu kaçırarak Adana'ya getirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Davut T.'nin eşinden boşandığı ancak kin güttüğü tespit edildi. Serhat Demir ile Halise S.'nin evlenip boşandığı ve başkalarıyla evlendikleri belirlendi.

Adana'ya akrabalarının düğününe geldiler, kanlı planı yaptılar

Yapılan sorgulamada Davut T.'nin Adana'ya ağabeyleri Habib T. ile Ahmet T. ile birlikte akrabalarının düğününe geldiği, bu sırada da düğüne gelmişken 6 yıl önce eşini kaçıran işçisini de öldürmeyi planladıkları öğrenildi. Kardeşlerin Ahmet T.'nin otomobilini alıp plakasını çamurla kapattığı, Serhat Demir'in çalıştığı iş yerini Mehmet Ö.'den öğrenerek takibe başladığı tespit edildi. Ayrıca Davut ve Habib T.'nin Serhat Demir'i öldürmek için pusu kurduğu ancak Demir'in kaçmayı başardığı da öğrenildi.

"Beni öldürmeyin'' diye yalvardı

Davut T. ile Habib T. 13 Şubat günü Demir'i yine takip edip bu kez otomobil ile motosikletle giden Demir'i çarpıp onu yere düşürdükten sonra tabanca ve pompalı tüfekle yakından ateş ettiği belirlendi. Ayrıca ağabey ve kardeşin Demir'in belden aşağısına ateş ettiği bu sırada da Demir'in "Beni öldürmeyin, ne olur bana kıymayın, beni Halise kandırdı" dediği belirlendi. Ancak buna rağmen ağabey ve kardeşin ateş etmeye devam ettiği daha sonra da plakası çamurla kaplanan otomobille kaçtıkları öğrenildi.

Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yine kürt yine kürt ne pisliğiniz biter ne hainliğiniz
HALISE DISARDA ALEMLERDE SİZ MEZARDA HAPISTE CIRUYÜN
Adana merkez patlıyor herkes....
kadının suçu yok adam kandırmış yazık... niye kimse beni kandırmıyor acaba?!
Namus belasına gardaş. Verdiğimiz can bizim.. Cem KARACA'ya Allahtan rahmet diliyorum hayatından olan bu gencin ailesinede Allahtan sabır diliyorum.. yazık çok yazık :(
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