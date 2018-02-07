Wolfteam cinayetinin detayları ortaya çıktı

Wolfteam oyunu kavgasında liseli R.A.’nın öldürdüğü Yunus Emre Şahin’in kanlar içinde yardım isterken son görüntüleri ortaya çıktı. İthalatçı firma Netmarble ise cinayetle ilgili açıklama yaptı. İstanbul Esenyurt’ta bilgisayar oyunu nedeniyle yaşadıkları tartışma, 16 yaşındaki iki çocuğun sonu oldu. Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde cumartesi akşamı mahalleden arkadaş olan lise öğrencisi R.A. ve Yunus Emre Şahin bir internet kafede, takım halinde oynanan Wolfteam adlı şiddet içeren bilgisayar oyununu oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra iki çocuk arasında “Sen hata yaptın” tartışması başladı.



SOSYAL MEDYADAN SÜRDÜ Evlerine dönen iki arkadaşın tartışması, Facebook ve Instagram üzerinden küfürleşmeyle devam etti. İddiaya göre, iki gün sonra buluşan iki arkadaştan Yunus Emre Şahin, R.A.’ya yumruk atmaya başladı. R.A. ise cebinden çıkardığı bıçağı Yunus Emre Şahin’in boğazına sapladı. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre hayatını kaybetti, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri R.A.’yı gözaltına aldı. İfadesinde “Bana vurmaya başladı. Ben de bıçakladım” diyen çocuk tutuklandı.

‘RAMAZAN BANA ANLATTI’ Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre; polis olayla ilgili dehşete tanık olan, iki çocuğun da aynı mahalleden arkadaşı 16 yaşındaki Ağcan B.’nin ifadesini aldı. Ağcan B. olayı şöyle anlattı: “R.A., Yunus Emre ve ben aynı mahallede oturduğumuz için 10 yıldır arkadaşız. R.A.’ın bana anlattığına göre, Facebook ve Instagram üzerinden 2 gün boyunca küfürleşmişler. Olay akşamı 18.00 sıralarında yürürken R.A.’yı gördüm, ‘Yunus Emre’yi bekliyorum kavga edeceğiz’ dedi. Bir süre sonra Yunus Emre geldi ve ana avrat küfür ederek koşmaya başladı. R.A.’nın kolundan çekerek maç yaptığımız tarafa doğru gittiler. Yunus Emre, R.A.’nın kafasına vurmaya başladı. O da bıçağı çıkararak Yunus Emre’ye sapladı. Boğazından kan gelen Yunus Emre, “Ambulans çağırın” diye bağırmaya başladı.



KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yunus Emre Şahin’in son görüntüleri de ortaya çıktı. Mahalledeki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, boynundan ve kolundan bıçaklanan genç, kanlar içinde markete gidip ‘ambulans çağırın, yardım edin’ diye yardım istiyor. Ancak şoke olan markettekiler yardımcı olmayınca dışarı çıkıyor ve kısa süre sonra merdivenlere yığılıyor.