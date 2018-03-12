Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı

Şubat ayında Bornova'da, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. M.Ü.'nün, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.

Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, imam hatip lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı.

ARKADAŞI ARABADA TACİZ ETTİ



Bornova'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini, sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.B.'nin (19), cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. ÇİM'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü.'nün, E.B.'nin yanında bir kişiyle telefonda konuştuğunu daha sonra yanından ayrıldığını, bir süre sonra işyerine gelen Suriye Uyruklu A.O.'nun da kendisine istismarda bulunduğunu söylediği kaydedildi.