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Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

İzmir'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M.Ü.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Kızının kendisiyle yaşamak istemediğini belirten anne, şüphelilerden şikayetçi olmadı. M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.

Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı

Şubat ayında Bornova'da, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. M.Ü.'nün, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.

Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, imam hatip lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı.

ARKADAŞI ARABADA TACİZ ETTİ

Bornova'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini, sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.B.'nin (19), cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. ÇİM'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü.'nün, E.B.'nin yanında bir kişiyle telefonda konuştuğunu daha sonra yanından ayrıldığını, bir süre sonra işyerine gelen Suriye Uyruklu A.O.'nun da kendisine istismarda bulunduğunu söylediği kaydedildi.

3 ZANLI YAKALANARAK TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Ü.'nün ifadesinin ardından, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları hahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

ANNE ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan M.Ü.'nün polise gitmesinin ardından haber verilen annesi ise kızının sürekli evden kaçtığını ve şüphelilerden şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.

DHA

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