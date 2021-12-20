1.000 beygir güç üretiyor: Elektrikli Hummer'ın teslimatları başladı!

Elektrikli kamyonet denildiğinde birçok kişinin aklına Elon Musk'ın Tesla'sına ait fütüristik model Cybertruck geliyor olabilir. Ancak otomotiv dünyasında elektrikli kamyonet denildiğinde akla gelen başka firmalar olduğu gibi, başka modeller de mevcut. General Motors'un Hummer EV Edition 1 kamyonetleri buna iyi bir örnek. Üstelik General Motors'un Hummer EV Edition 1 için yeni bir duyurusu var.

GENERAL MOTORS'UN DUYURUSU İLE BAŞLADI

The Verge'ün haberine göre General Motors, internet sitesi üzerinden yaptığı bir basın açıklamasıyla, Hummer EV Edition 1 adlı kamyonetlerin teslimatlarının başladığını açıkladı. Ultium platformu üzerine inşa edilen Hummer EV Edition 1 modeli, 1.000 beygir güç ve tahmini 329 mil (yaklaşık 529 km) menzil ile birlikte geliyor.

ÇAPRAZ OLARAK SÜRÜLEBİLİYOR

Hummer EV Edition 1'e özgü özellikler arasında, arka ve ön tekerlekleri aynı açıda döndürerek kamyonun düşük hızlarda çapraz olarak sürülmesini sağlayan bir mod olan "CrabWalk" yer alıyor. Başka bir özellik, kamyonun süspansiyonunun yüksekliğini altı inç artırarak, kamyonun arazideyken büyük kayalar gibi engelleri geçmesine olanak sağlıyor. Bu özelliğin 2022 model Hummer Edition 1 modelleriyle gelmediği ancak ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle sunulacağı söyleniyor. 2023 ve sonrasında üretilen tüm modellerde ise bu özelliğin standart olacağı aktarılıyor.

Hummer EV Edition 1 ayrıca, Super Cruise özelliği de sunuyor. Bu özellik, eller serbest bir sürüş deneyimi sunuyor ve uyumlu yollarda otomatik şerit değiştirmeyi sağlıyor.

İŞTE HUMMER EV EDITION 1'İN FİYATI

Teslimatlarının başladığı açıklanan Hummer EV Edition 1, 110 bin 295 dolarlık yüksek bir fiyat etiketi ile birlikte geliyor.

