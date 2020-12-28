1.5 milyardan fazla yüz maskesi okyanusa atıldı

Yakın tarihli bir rapora göre yüz maskelerinin yok olması 450 yıl kadar sürebiliyor ve yüz maskeleri yavaş yavaş mikroplastiğe dönüşürken denizdeki vahşi yaşam ve ekosistemlere son derece olumsuz etki ediyor.
OceanAsia tarafından yayınlanan rapora göre küresel çapta yüz maskesi üretiminde 52 milyar ürünün 2020’de yapıldığı tahmin ediliyor. %3’lük kayıp oranı ve her maskenin üç ila dört gram olduğu hesaplanınca okyanuslardaki maske atığının 1.56 milyar olduğu tahmin ediliyor.
Plastik tüketimi uzun yıllardır katlanarak artıyor ve bu artış koronavirüs pandemisi sırasında da süreceğe benziyor. OceansAsia Operasyon Direktörü Gary Stokes “Hijyene yönelik endişeler ve paketli yiyeceklere olan talebin artması daha çok plastik kullanımına neden oldu. Bunlar olurken plastik tüketimini azaltmak için tasarlanan bir dizi önlem ertelendi veya geri çekildi” dedi.
Kişisel koruyucu ekipman ve özellikle yüz maskeleri koronavirüs yayılımını önlemede önemli bir yol oynuyor. Dünyanın birçok yerinde kamusal alanda maske takmak zorunlu hale geldi. Kişisel koruyucu ekipman üretimindeki artış da atıkların artmasına neden oldu.
Tek kullanımlık maskeler, eritilmiş çeşitli plastiklerden üretiliyor ve kontaminasyon ve enfeksiyon riski taşıması nedeniyle geri dönüşümü zor olabiliyor.
Denizlerdeki plastik kirliliğinin okyanuslarımızı mahvettiğini söyleyen Stokes “Plastik kirliliği her yıl tahminen 100 bin deniz memelisi ve kaplumbağanın, bir milyondan fazla deniz kuşunun ve çok daha fazla sayıda balığın ve diğer canlıların ölmesine neden oluyor. Balıkçılık ve turizm endüstrisini de olumsuz etkileyen plastik kirliliği küresel ekonomiye zarar vererek her yıl 13 milyar dolara mal oluyor” dedi.
Rapor insanların tekrar kullanılabilir maskelere yönelmesi tek kullanımlık maskelerin doğru şekilde çöpe atılması ve tüm dünyada tek kullanımlık maske kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması gerektiğini belirtiyor.
Raporda ayrıca tekrar kullanılabilir maskelerin uygun şekilde üretilmesi ve doğru kullanımıyla ilgili yönergelerin yayınlanması ve tek kullanımlık maskelere alternatif geliştirilmesi gibi politikalar geliştirilmesi için hükümetlere çağrıda bulunuldu.