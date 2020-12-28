1.5 milyardan fazla yüz maskesi okyanusa atıldı

Yakın tarihli bir rapora göre yüz maskelerinin yok olması 450 yıl kadar sürebiliyor ve yüz maskeleri yavaş yavaş mikroplastiğe dönüşürken denizdeki vahşi yaşam ve ekosistemlere son derece olumsuz etki ediyor.

OceanAsia tarafından yayınlanan rapora göre küresel çapta yüz maskesi üretiminde 52 milyar ürünün 2020’de yapıldığı tahmin ediliyor. %3’lük kayıp oranı ve her maskenin üç ila dört gram olduğu hesaplanınca okyanuslardaki maske atığının 1.56 milyar olduğu tahmin ediliyor.

Plastik tüketimi uzun yıllardır katlanarak artıyor ve bu artış koronavirüs pandemisi sırasında da süreceğe benziyor. OceansAsia Operasyon Direktörü Gary Stokes “Hijyene yönelik endişeler ve paketli yiyeceklere olan talebin artması daha çok plastik kullanımına neden oldu. Bunlar olurken plastik tüketimini azaltmak için tasarlanan bir dizi önlem ertelendi veya geri çekildi” dedi.

Kişisel koruyucu ekipman ve özellikle yüz maskeleri koronavirüs yayılımını önlemede önemli bir yol oynuyor. Dünyanın birçok yerinde kamusal alanda maske takmak zorunlu hale geldi. Kişisel koruyucu ekipman üretimindeki artış da atıkların artmasına neden oldu.