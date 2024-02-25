HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 1,5 milyon kişi tehlikede! Netanyahu tarih verdi

1,5 milyon kişi tehlikede! Netanyahu tarih verdi

25.02.2024 00:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Refah kentine saldırı hazırlıklarını sürdürüyor. Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı şehre saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti.

1,5 milyon kişi tehlikede! Netanyahu tarih verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırı planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ile esir takası ve "Refah’taki Hamas taburlarının yok edilmesi" için yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Netanyahu, bu nedenle Paris’e bir heyet gönderdiğini kaydetti.

Netanyahu, Refah kentine saldırı planlarına ilişkin ise "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

1,9 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da mezarlık ziyareti dönüşü feci kaza!Ankara’da mezarlık ziyareti dönüşü feci kaza!
Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'
Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze netanyahu
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe galibiyeti sonrası G.Saray'dan paylaşım! "Utanmazlar"

F.Bahçe galibiyeti sonrası G.Saray'dan paylaşım! "Utanmazlar"

Toroğlu'ndan G.Saray'a canlı yayında olay yaratacak sözler!

Toroğlu'ndan G.Saray'a canlı yayında olay yaratacak sözler!

Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'

Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'

CHP'ye orada büyük şok! AK Parti'nin itirazı kabul edildi, aday olamayacak

CHP'ye orada büyük şok! AK Parti'nin itirazı kabul edildi, aday olamayacak

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

Optimar’ın son anketinde çok çarpıcı CHP ve DEM Parti detayı! Bu oran şaşırttı: Yüzde 58.6…

Optimar’ın son anketinde çok çarpıcı CHP ve DEM Parti detayı! Bu oran şaşırttı: Yüzde 58.6…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.