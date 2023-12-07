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  4. 1 hafta rahat durabildiler! 5 dakikada 300 bin liralık soygun

1 hafta rahat durabildiler! 5 dakikada 300 bin liralık soygun

07.12.2023 19:21 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki bir marketten yaklaşık 300 bin TL değerinde sigara çalan 2 şüpheli, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri saptanarak kısa sürede yakayı ele verdi. Cezaevinden bir hafta önce tahliye olan şüpheliler, mahkemece yeniden tutuklandı.

1 hafta rahat durabildiler! 5 dakikada 300 bin liralık soygun

Ankara'da yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli 5 dakikada 300 bin TL değerinde sigara çaldı. Olay, dün gece 02.30 sıralarında Sincan ilçesinde bulunan Mareşal Çakmak mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren 2 şüpheli, 5 dakika içinde sigara stoklarını ve markete ait bilgisayarı çaldı.

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Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğu ve birinin daha önce aynı markette çalıştığı saptandı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerden 1'i Sincan, diğerini ise Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

(DHA)


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Hırsız Ankara soygun
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