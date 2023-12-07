1 hafta rahat durabildiler! 5 dakikada 300 bin liralık soygun

Ankara'da yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli 5 dakikada 300 bin TL değerinde sigara çaldı. Olay, dün gece 02.30 sıralarında Sincan ilçesinde bulunan Mareşal Çakmak mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren 2 şüpheli, 5 dakika içinde sigara stoklarını ve markete ait bilgisayarı çaldı.

Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ARKADAŞIYLA ESKİ İŞ YERİNİ SOYDU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğu ve birinin daha önce aynı markette çalıştığı saptandı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerden 1'i Sincan, diğerini ise Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

(DHA)







