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1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman, Antalya ve Gaziantep’te 13 farklı adrese geçtiğimiz günlerde fuhuş operasyonu düzenlendi.
Operasyonda fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden A.E.A., N.A., M.S., İ.S., M.Ö., S.İ. ve Z.K., isimli 1’i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslardan S.İ., M.İ., İ.S., Z.K. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.E.A., ve kadın N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar cezaevine götürüldü. İHA

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Adıyaman merkezli 3 il fuhuş operasyonu

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