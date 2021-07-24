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  4. 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Dakikalar sonrasının görüntüleri ortaya çıktı

1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Dakikalar sonrasının görüntüleri ortaya çıktı

24.07.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İbrahim Gül’ün ailesiyle birlikte, boşandığı eşinin evine giderek eski kayınpederi Süleyman Olgun’u öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı olay sonrasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan olayın ardından gerçekleşen arbede ve Süleyman Olgun’un ambulansa bindirilmesi yer aldı.

1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Dakikalar sonrasının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçen çarşamba günü Gebze'de meydana geldi. İbrahim Gül, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşiyle konuşup, velayeti annelerinde olan çocuklarını birkaç günlüğüne almak için ailesiyle birlikte eski kayınpederi Süleyman Olgun’un evine gitti. Bu sırada İbrahim Gül, Olgun’u bıçakladı. Bayramlaşmak için evde bulunan Olgun’un yakınları dışarı çıktı. Ailenin diğer üyeleri ve İbrahim Gül arasında kavga devam etti.

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Yaşanan arbedede İbrahim Çiçek, Efendi Gürbüz, Nail Olgun ve Cihan Gürbüz aldıkları darbelerle yaralandı. İbrahim Gül olayın ardından kaçtı. Yaralanan Süleyman Olgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Olayın ardından polis ekipleri, İbrahim Gül ile olay anında yanında bulunan ve kavgaya karışan babası M.G., annesi A.G. ve kız kardeşi H.G.'yi gözaltına. 4 kişiden İbrahim Gül tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ailenin diğer üyeleri serbest bırakıldı.

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OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere yaşanan olayın ardından gerçekleşen arbede ve bu sırada ellerinde sopalar bulunan aile üyeleri yansıdı. Görüntülerin devamında ise vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alarak ağır yaralanan Süleyman Olgun’un ambulansa bindirilmesi yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli Gebze
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