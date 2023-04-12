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1 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı! Adana'da yaşanan korkunç olayın nedeni 'pes' dedirtti

12.04.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, can pazarına dönen kavganın neden çıktığı da belirlendi. O neden adeta 'pes' dedirtti. Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı ise tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı! Adana'da yaşanan korkunç olayın nedeni 'pes' dedirtti

Olay, 5 Nisan günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta Z.A. ile motosikletle yanından geçen F.Ü. kavga etti. Taraflar, bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma, bu kez silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sırtından yaralanan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. S.Ü. (35), C.Ü. (42), T.Ü. (20), ve M.Ü. (32) ile diğer gruptan Z.A., Ş.A. (22) ve K.E. (49) tedaviye alındı.

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, olaya karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ü., M.Ü. (27), Z.Ü. (29), Z.A., Ş.A. ve K.A. tutuklandı, T.Ü., M.Ü., F.Ü. ve B.Ü. (59) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! CAN PAZARINA DÖNEN KAVGA, BU YÜZDEN ÇIKMIŞ

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay günü Z.A.’nın, motosikletle önünden geçen F.Ü.’yü 'Motosikleti yavaş sür' diyerek uyarınca kavga ettiği ortaya çıktı.

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Tarafların bir süre sonra yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştuğu, bu kez kavgada silahların kullanıldığı belirtildi.

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(DHA)


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