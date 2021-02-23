1 Mart’ta hangi sınıflar için okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Normalleşme adımlarına dair sinyallerin verilmesiyle beraber milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

1 MART’TA HANGİ SINIFLAR İÇİN OKULLAR AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk, Twitter hesabından son yaptığı paylaşımda “Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.” açıklamasını yaptı.

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.



Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 23, 2021

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Köy okulları ve ana okullarında yüz yüze eğitime başlanırken 1 Mart’ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer sınıfların yüz yüze eğitim tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz.” dedi.

