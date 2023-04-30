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1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı hastaneler çalışıyor mu? Hastane, aile hekimliği ve sağlık ocaklarında son durum

30.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs hastanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, 1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı hastaneler çalışıyor mu? İşte, aile hekimliği ve sağlık ocaklarında son durum...

1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı hastaneler çalışıyor mu? Hastane, aile hekimliği ve sağlık ocaklarında son durum

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hastanelerin açık olup olmadığı merak edili. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde hastaneler ve sağlık ocakları hizmet vermemektedir. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında "1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde yalnızca hastanelerin acil bölümleri açık olmaktadır. İşte detaylar...

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs resmi tatildir. Bu nedenle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. Ancak acil durumlarda hastanelerin acil bölümleri açık kalacak ve vatandaşlara hizmet verecektir.

1 mayıs nedir, ne günü? İşte 1 Mayıs'ın anlam ve önemi...

1 MAYIS'TA NE OLDU?

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenledi. 1 Mayıs 1886 tarihinde Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gerçekleştirilen bu gösterilere yarım milyon işçi katılım sağladı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, beraber yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

1 MAYIS TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde de ile sürdü. Sonrasında 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na neden oldu. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin yeniden yapılmasının önüne geçildi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890'de yapıldı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülke tarafından kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Nepal, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Laos, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar.


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