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1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? 1 Mayıs özel sektör tatil mi? 2023 resmi tatil günleri listesi

28.04.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs resmi tatili hakkında araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. O gün devlet kurumları, banka ve bazı kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? 1 Mayıs özel sektör tatil mi? İşte, 2023 resmi tatil günleri listesi...

1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? 1 Mayıs özel sektör tatil mi? 2023 resmi tatil günleri listesi

1 Mayıs'a sayılı günler kala tatil hakkında arama motorlarında yapılan tatil araştırmaları hız kazandı. Birçok kişi internette "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

1 MAYIS NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.

1 MAYIS KAÇ GÜN TATİL?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

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1 MAYIS ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

1 Mayıs'ta özel sektörün tatil olup olmaması kuruma göre değişmektedir. Kurumlar, 1 Mayıs'ta fazla mesai ücreti ödeme uygulaması karşılığında işçi çalıştırabilmektedir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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