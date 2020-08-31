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1 milyon liralık hırsızlık yapan çete operasyonla çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da hırsızlık yapmadıkları ilçe kalmayan 11 kişilik silahlı çete üyeleri polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

1 milyon liralık hırsızlık yapan çete operasyonla çökertildi

Maskeli ve eldivenli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 49 ayrı ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları incelemelerde 11 şüphelinin grup halinde hareket ettiklerini maske eldiven ve silahla olay yerlerine çalıntı otomobil, plakayla geldiklerini tespit etti. Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi.

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SİLAH,MERMİ, KILIÇ...

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 28 Ağustos Cuma günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar'da toplamda 22 adrese giren polis ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev aramalarında 5 adet silah, 150 adet mermi, kılıç, 8 bin 100 dolar ve 2 bin euro nakit para, çek, senet, tapu çok sayıda ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.

1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen hırsızlık çetesinin lideri İsmail K. (19)'un ve diğer çete üyelerinin çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemelerde girdikleri iş yerlerinden çelik kasa, elektronik eşya evlerden ise ziynet eşyası, cep telefonu ve diz üstü bilgisayar, nakit para çaldıkları belirlenen şüphelilerin toplamda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin balyozla iş yeri kapılarını kırarak içeri girdikleri ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlar kameralara yansıdı. Şüphelilerin bir iş yerinin önüne silahla gelerek havaya ateş ettikleri ve çaldıkları malları araçlarına yükledikleri görülüyor. Polisin şüphelilere yaptığı operasyon ise polis kamerasına kaydedildi.

DHA

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