1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 719 oldu.

8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı bin 615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Ocak) koronavirüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 562 olarak açıklanmıştı.





