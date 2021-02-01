HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

01.02.2021 20:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 719 oldu. İşte 1 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

1 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 719 oldu.

8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı bin 615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1 şubat

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Ocak) koronavirüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 562 olarak açıklanmıştı.

31 ocak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı!
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

En Çok Okunan Haberler

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı! Talimatlarla ilgili çarpıcı detay

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı!

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 104 milyon TL'yi aştı!

İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti

İstiklal Caddesi’nde 'pes' dedirten görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.