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  4. 1 yaşındaki bebeği bile vurdular! İzmir'de pompalı dehşeti: 5'i çocuk 12 yaralı

1 yaşındaki bebeği bile vurdular! İzmir'de pompalı dehşeti: 5'i çocuk 12 yaralı

07.09.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile bireyleri arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Vücuduna 7 saçmanın isabet ettiği 1 yaşındaki Ferdi Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen olayla ilgili silahları ateşlediği saptanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce iki aile arasında bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle gerginlik yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga büyümeden sonlandırıldı.

2 KİŞİ RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri bugün yine karşılaşınca, tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki Ferdi Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

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Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahı ateşlediği belirlenen 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BEBEĞİN VÜCUDUNA 7 SAÇMA

Olayda yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırılan 1 yaşındaki Ferdi Ç.’nin vücuduna 7 saçma isabet ettiği, talihsiz bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastane önüne gelen ve sinir krizi geçiren bebeğin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)

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İzmir silahlı saldırı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne oldu şimdi namusu temizlendimi?
ŞEHİR ZORBALARI MAGANDALAR !! Allah (c.c) siz ve sizin gibileri  cehennemde öyle bir cezalandırsın ki: kabil, nemrut, firavun, ebrehe, ebu cehil, ebu lehep, lut kavmi  lut kavmi size bakıp secdeye kapansınlar ve "Allah'ım şükür sana ki bizden daha zalimleri, daha kötüleri varmış desinler..Rabbim sizleri Kahru perişan eylesin.AMİN

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