KADIN

10-16 Haziran haftalık burç yorumları

Mynet Astroloji Mynet Astroloji
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2019 01:22 | Son Güncelleme

Bu hafta neredeyse tüm gezegenler birbirine karşı! Hem toplumsal hem bireysel olarak çok dikkatli olmamız gereken bir haftadan geçiyoruz. Bakalım her burcu neler bekliyor?

10-16 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

10-16 Haziran haftasına başladığınızda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Düşük enerjili oluşunuz hem sağlığınızda hem psikolojinizde geçici sorunlar yaratabilir. Pazartesi günü yaşanacak Güneş-Jüpiter karşıtlığı sebebiyle özellikle seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. DEVAMI

BOĞA

boga

10-16 Haziran haftasına başladığınızda aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle maddi durumunuzla ilgili istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

10-16 Haziran haftasına başladığınızda ailevi konularınız gündeminizde olabilir. Evinizde düzene sokmak istediğiniz işleriniz olabilir. Pazartesi günü meydana gelen Güneş-Jüpiter karşıtlığı şanssız zamanlar geçirmenize neden olabilir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

10-16 Haziran haftasına başladığınızda iletişim yönünüzün aktif olduğu yoğun bir başlangıç yapabilirsiniz. Pazartesi Güneş-Jüpiter karşıtlığı sebebiyle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ufak bir sağlık problemi gittikçe kronikleşebilir. DEVAMI

ASLAN

aslan

10-16 Haziran haftasına başladığınızda gelirinize odaklanabilirsiniz. Maddi anlamda düzenli bir gelir kaynağınızın olmasını isteyebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle dostlarınızdan beklemediğiniz davranışlar görmeniz kalbinizi kırabilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

10-16 Haziran haftasına enerjik bir başlangıç yapıyor olacaksınız. Kendinize vakit ayıracağınız bir gün geçirebilirsiniz. Pazartesi günü aktifleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı kariyer hayatınızda stresli bir sürece girdiğinizi gösteriyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

10-16 Haziran haftasına başladığınızda enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Kişisel gelişim çalışmalarına ilginizin arttığı bir dönemde olabilirsiniz. Pazartesi günü ise Güneş-Jüpiter karşıtlığının yaşanmasıyla yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. DEVAMI

AKREP

akrep

10-16 Haziran haftasına, bu sert etkili günlere rağmen sizler şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede kendinizden söz ettirebilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı ödemeleriniz, borçlarınız ile ilgili gergin anlar yaşatabilir. DEVAMI

YAY

yay

10-16 Haziran haftasına kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu sizleri bekliyor olabilir. Yeni iş arayışlarına da girebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığının yaşanmasıyla gergin bir süreç geçirebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

10-16 Haziran haftasına sizler pozitif etkiler altında başlıyor olacaksınız. Olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde aşamalar kaydedebilirsiniz. Pazartesi günü ise Güneş-Jüpiter karşıtlığı gerçekleşecek. DEVAMI

KOVA

kova

10-16 Haziran haftasına başladığınızda maddiyatınıza önem verebilirsiniz. Sizi zorlayan borçlarınız için kredi başvuruları yapmayı düşünebilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı aşk hayatınızda gergin anlara sebebiyet verebilir. DEVAMI

BALIK

balik

10-16 Haziran haftasına başladığınızda eşinize, sevgilinize vakit ayırabilirsiniz. Aranızdaki sorunları çözmek için detaylara fazla takılmamalısınız. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle aile içerisinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Bunu yapmayın! Görmeyi bile bozuyorBunu yapmayın! Görmeyi bile bozuyor
3-9 Haziran haftalık burç yorumları3-9 Haziran haftalık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10-16 Haziran haftalık burç yorumları haftalık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü! Dünyaevine girdiler

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü! Dünyaevine girdiler

Survivor'da iddialı isimlere eleme şoku!

Survivor'da iddialı isimlere eleme şoku!

Havuz pozuna beğeni yağdı!

Havuz pozuna beğeni yağdı!

O da trende uydu! Evlenir evlenmez...

O da trende uydu! Evlenir evlenmez...

Bunu yapmayın! Görmeyi bile bozuyor

Bunu yapmayın! Görmeyi bile bozuyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şans, başarı, cesaret, umut, şöhret siz hangisini isterdiniz?

Şans, başarı, cesaret, umut, şöhret siz hangisini isterdiniz?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hastalıklar ve ölümler yaşanabilir! Bu etkilere dikkat

Hastalıklar ve ölümler yaşanabilir! Bu etkilere dikkat

Bakın yatakta kimin sözü geçiyor?

Bakın yatakta kimin sözü geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3-9 Haziran haftalık burç yorumları

3-9 Haziran haftalık burç yorumları

Haziran ayı burç yorumları

Haziran ayı burç yorumları

3 haziran ikizler burcunda yeni ay

Şans, başarı, cesaret, umut, şöhret siz hangisini isterdiniz?

27 Mayıs-2 haziran haftalık burç yorumları

Son haftaya girildi! Bakın sizi nasıl bir hafta bekliyor?

20-26 Mayıs haftalık burç yorumları

Okumadan güne başlamayın! Bakın sizi nasıl bir hafta bekliyor?

19 Mayıs Akrep burcunda dolunay

Hastalıklar ve ölümler yaşanabilir! Bu etkilere dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.