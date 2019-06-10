10-16 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ 10-16 Haziran haftasına başladığınızda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Düşük enerjili oluşunuz hem sağlığınızda hem psikolojinizde geçici sorunlar yaratabilir. Pazartesi günü yaşanacak Güneş-Jüpiter karşıtlığı sebebiyle özellikle seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. DEVAMI BOĞA 10-16 Haziran haftasına başladığınızda aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle maddi durumunuzla ilgili istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. DEVAMI İKİZLER 10-16 Haziran haftasına başladığınızda ailevi konularınız gündeminizde olabilir. Evinizde düzene sokmak istediğiniz işleriniz olabilir. Pazartesi günü meydana gelen Güneş-Jüpiter karşıtlığı şanssız zamanlar geçirmenize neden olabilir. DEVAMI YENGEÇ 10-16 Haziran haftasına başladığınızda iletişim yönünüzün aktif olduğu yoğun bir başlangıç yapabilirsiniz. Pazartesi Güneş-Jüpiter karşıtlığı sebebiyle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ufak bir sağlık problemi gittikçe kronikleşebilir. DEVAMI

ASLAN 10-16 Haziran haftasına başladığınızda gelirinize odaklanabilirsiniz. Maddi anlamda düzenli bir gelir kaynağınızın olmasını isteyebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle dostlarınızdan beklemediğiniz davranışlar görmeniz kalbinizi kırabilir. DEVAMI BAŞAK 10-16 Haziran haftasına enerjik bir başlangıç yapıyor olacaksınız. Kendinize vakit ayıracağınız bir gün geçirebilirsiniz. Pazartesi günü aktifleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı kariyer hayatınızda stresli bir sürece girdiğinizi gösteriyor. DEVAMI TERAZİ 10-16 Haziran haftasına başladığınızda enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Kişisel gelişim çalışmalarına ilginizin arttığı bir dönemde olabilirsiniz. Pazartesi günü ise Güneş-Jüpiter karşıtlığının yaşanmasıyla yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. DEVAMI AKREP 10-16 Haziran haftasına, bu sert etkili günlere rağmen sizler şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede kendinizden söz ettirebilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı ödemeleriniz, borçlarınız ile ilgili gergin anlar yaşatabilir. DEVAMI