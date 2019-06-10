10-16 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ
10-16 Haziran haftasına başladığınızda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Düşük enerjili oluşunuz hem sağlığınızda hem psikolojinizde geçici sorunlar yaratabilir. Pazartesi günü yaşanacak Güneş-Jüpiter karşıtlığı sebebiyle özellikle seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. DEVAMI
BOĞA
10-16 Haziran haftasına başladığınızda aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle maddi durumunuzla ilgili istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. DEVAMI
İKİZLER
10-16 Haziran haftasına başladığınızda ailevi konularınız gündeminizde olabilir. Evinizde düzene sokmak istediğiniz işleriniz olabilir. Pazartesi günü meydana gelen Güneş-Jüpiter karşıtlığı şanssız zamanlar geçirmenize neden olabilir. DEVAMI
YENGEÇ
10-16 Haziran haftasına başladığınızda iletişim yönünüzün aktif olduğu yoğun bir başlangıç yapabilirsiniz. Pazartesi Güneş-Jüpiter karşıtlığı sebebiyle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ufak bir sağlık problemi gittikçe kronikleşebilir. DEVAMI
ASLAN
10-16 Haziran haftasına başladığınızda gelirinize odaklanabilirsiniz. Maddi anlamda düzenli bir gelir kaynağınızın olmasını isteyebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle dostlarınızdan beklemediğiniz davranışlar görmeniz kalbinizi kırabilir. DEVAMI
BAŞAK
10-16 Haziran haftasına enerjik bir başlangıç yapıyor olacaksınız. Kendinize vakit ayıracağınız bir gün geçirebilirsiniz. Pazartesi günü aktifleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı kariyer hayatınızda stresli bir sürece girdiğinizi gösteriyor. DEVAMI
TERAZİ
10-16 Haziran haftasına başladığınızda enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Kişisel gelişim çalışmalarına ilginizin arttığı bir dönemde olabilirsiniz. Pazartesi günü ise Güneş-Jüpiter karşıtlığının yaşanmasıyla yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. DEVAMI
AKREP
10-16 Haziran haftasına, bu sert etkili günlere rağmen sizler şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede kendinizden söz ettirebilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı ödemeleriniz, borçlarınız ile ilgili gergin anlar yaşatabilir. DEVAMI
YAY
10-16 Haziran haftasına kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu sizleri bekliyor olabilir. Yeni iş arayışlarına da girebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığının yaşanmasıyla gergin bir süreç geçirebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
10-16 Haziran haftasına sizler pozitif etkiler altında başlıyor olacaksınız. Olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde aşamalar kaydedebilirsiniz. Pazartesi günü ise Güneş-Jüpiter karşıtlığı gerçekleşecek. DEVAMI
KOVA
10-16 Haziran haftasına başladığınızda maddiyatınıza önem verebilirsiniz. Sizi zorlayan borçlarınız için kredi başvuruları yapmayı düşünebilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşen Güneş-Jüpiter karşıtlığı aşk hayatınızda gergin anlara sebebiyet verebilir. DEVAMI
BALIK
10-16 Haziran haftasına başladığınızda eşinize, sevgilinize vakit ayırabilirsiniz. Aranızdaki sorunları çözmek için detaylara fazla takılmamalısınız. Pazartesi günü Güneş-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle aile içerisinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
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