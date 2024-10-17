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10 bebeğin ölümüne neden oldular, hemşirelerin yazışmaları ortaya çıktı! '150 bin lira fiyat çekeceğim, bugün bir alem yaparız'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 10:21
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İstanbul'da insanlıktan utandıran olay! 10 bebeğin ölümüne neden olan acılı ailelerden utanmadan para isteyen çete üyelerinin yazışmaları çıktı. Vicdanları yaralayan olayda hemşirelerin, "Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım." dedikleri belirlendi.

10 bebeğin ölümüne neden oldular, hemşirelerin yazışmaları ortaya çıktı! '150 bin lira fiyat çekeceğim, bugün bir alem yaparız'

Yenidoğan çetesi birçok ailenin hayatını karartıp aldıkları paralarla da alem yapmış. İstanbul’da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalde bulunarak ölümlerine neden olan çeteye ilişkin hazırlanan fezlekede yer alan konuşmalar çete üyelerinin para uğruna bir bebeğin ölümüne ya da yaşamasına nasıl karar verdiğini gözler önüne serdi.

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KONUŞMALARI İNSANLIKTAN SOĞUTTU

Hürriyet'te yer alan habere göre 2 bin 912 sayfalık fezlekede yer alan tutuklu şüpheli hemşire Hasan Basri Gök’ün başka bir hastanedeki meslektaşı tutuklu şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile yaptığı konuşma, örgütün yeni anne-baba olan kişileri nasıl yanılttığını ortaya çıkardı. Gök ve Taşçı arasında geçen konuşma fezlekede özetle şöyle yer aldı:

  • Hakan Doğukan Taşçı: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?

  • Hasan Basri Gök: Bugün konuştum anasıyla, babaannesiyle.

  • Hakan Doğukan Taşçı: Ödeme için mi?

  • Hasan Basri Gök: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

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"O ÇOCUK ÖLECEK, PARAYI KURTARAYIM"

  • Hakan Doğukan Taşçı: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış.

  • Hasan Basri Gök: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

  • Hakan Doğukan Taşçı: Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

  • Hasan Basri Gök: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım.

7 AYDA 222 BİN LİRA

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı ile hemşire Hasan Basri Gök arasındaki hesap hareketleri de dikkat çekti. Hasan Basri Gök’ün hesabına 7 ayda doktor Fırat Sarı ve Fırat Sarı’nın sahibi olduğu sağlık hizmetleri şirketinin hesabından 222 bin 880 lira yattığı fezlekede yer aldı.

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10 BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR! 273 YILLA YARGILANIYOR

İstanbul’da yenidoğan bebekleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) para almak amacıyla anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek dolandırıcılık yaptıkları ve 10 bebeğin ölümüne neden oldukları öne sürülen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkındaki soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Dr. Fırat Sarı’nın örgüt lideri, Dr. İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in örgüt yöneticisi olduğu iddia edilmişti. Sarı ve Gönen’in 273’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ELDE EDİLEN KAZANCI 3-4 KAT ARTIRDILAR

Fezlekede, çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşan Fırat Sarı liderliğindeki suç örgütünün, bazı hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı anlatılmıştı. Söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu, hastaların basamaklarında oynama yaparak usulsüz ilaç düşümü gerçekleştirip, uzun süreli yatışlar yaparak SGK dolandırıcılığı gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Hastane sahipleri ve başhekimlerinin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek kendilerinin de maddi çıkar sağladığı öne sürülmüştü. Şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları belirtilmişti. Fezlekede ayrıca malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketlerin kapatılıp malvarlıklarına el koyulması istenmişti.

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Hemşire hastane bebek çete yeni doğan
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