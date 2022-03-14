10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu...

10 bin işçi alımıyla ilgili yüzleri güldüren paylaşım yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sağlık bakanlığı personel alımı başvurularının başlayacağını ifade etti. Başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Sağlık Bakanlığı temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı ve diğer hizmetlerde görevlendirilmek üzere istihdam gerçekleştirecek. 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvuruların 15 Mart 2022'de açılacak ve 21 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr üzerinden yapacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapıldı.

