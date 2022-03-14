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10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu...

14.03.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar belli oldu. KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı gerekmeden 10 bin işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR'a yapılacak. Toplamda 40 bin kişilik kadro açıldı.

10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu...

10 bin işçi alımıyla ilgili yüzleri güldüren paylaşım yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sağlık bakanlığı personel alımı başvurularının başlayacağını ifade etti. Başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu.

10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Sağlık Bakanlığı temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı ve diğer hizmetlerde görevlendirilmek üzere istihdam gerçekleştirecek. 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu

Başvuruların 15 Mart 2022'de açılacak ve 21 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr üzerinden yapacak.

10 bin personel alımı müjdesi! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapıldı.

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personel alımı Sağlık Bakanlığı

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