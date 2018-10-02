10 bin polis memuru ön başvurusu başladı! İşte 23. dönem POMEM başvuru kılavuzu, başvuru şartları

Polis Akademisi tarafından duyurulan 23. dönem POMEM ön başvurusu başladı. Lisans ve ön lisans mezunlarından toplam 10 bin öğrenci adayı seçilecek. Bu adaylar, lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı olarak belirlendi. Polis olmak isteyen adaylar, POMEM ön başvurusunu e-devlet üzerinden yapacaklar. Peki POMEM ön başvurusu ne zaman sona eriyor? Adaylarda istenilen özellikler nelerdir? 23. dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar? POMEM başvuru kılavuzu ve detaylar haberimizde. 23. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 01 Ekim (dahil)-14 Ekim (dahil) 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar a http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. 23. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ LİSANS MEZUNLARI BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ 23. DÖNEM ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 01 Ekim 2018 saat 09:00’dan 14 Ekim 2018 saat 17:00’ye kadar Polis

Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. ÖN BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILACAK? Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

Başvuru ücretini yukarıda anlatılan şekilde ödedikten sonra, ön başvuru yapmaz iseniz veya ön başvuru yapıp şahsen başvuruy yapmaz iseniz veyahut sağlık kontrolünden ve herhangi bir sınavdan başarısız olmanız durumunda başvuru ücreti geri ödenmiyor. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Ön başvuru yaptıktan sonra şahsen başvuru ve sınav için çağırılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenilir; 1- TC kimlik numarası yazılı beyanı

2- Sınav başvuru dilekçesi

3- Aday sağlık bilgi formu

4- Mezuniyet belgesi

5- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

6- Kendi ve eşi için sabıka kaydı

7- Yaş düzeltme belgesi (Eğer yaş düzeltme yaptırdıysanız)

8- Sınav giriş belgesi

9 - Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

10 - Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya

vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği, 23. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak, b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.) d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,