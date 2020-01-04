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  4. Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli 10 ilde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 121 kişiden 80'i yakalandı, 41'i aranıyor. 

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Amasya'da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 121 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda aralarında örgüt lideri M.E. ve yardımcısı H.E'nin de bulunduğu 80 şüpheli yakalanırken, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edilen 47 bin 210 lira, 11 bin 850 dolar, yası dışı bahis oynatılmasında kullanılan çok sayıda bilgisayar, çok sayıda çek ile senet, 3 ruhsatsız pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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