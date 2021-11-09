10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım PTT ve kargo kaça kadar açık?

10 Kasım öncesi PTT çalışma saatleri araştılmaya başlandı. PTT ve kargo hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ayrıntıları merak ediyor. Peki 10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı?

10 KASIM'DA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

PTT hafta içi ve Cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermeyi sürdürmekte. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalı olmakta. Ancak 10 Kasım tarihinde resmi tatil uygulanmamakta. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde kargolar ve PTT açık olacak.

PTT çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi alabilirsiniz. Koronavirüs salgını sebebiyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

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Ancak PTT'den yapılan açıklamaya göre hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 - 13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. Şehirlerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürleri de yetkilendirilmiştir.



