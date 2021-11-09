HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım PTT ve kargo kaça kadar açık?

10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım PTT ve kargo kaça kadar açık?

09.11.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT çalışma saatleri merak ediliyor. 10 Kasım'da PTT ve kargo hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kurumların hizmet saatlerini araştırmaya başladı. Peki 10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım PTT ve kargo kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım PTT ve kargo kaça kadar açık?

10 Kasım öncesi PTT çalışma saatleri araştılmaya başlandı. PTT ve kargo hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ayrıntıları merak ediyor. Peki 10 Kasım'da PTT ve kargolar açık mı?

10 KASIM'DA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

PTT hafta içi ve Cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermeyi sürdürmekte. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalı olmakta. Ancak 10 Kasım tarihinde resmi tatil uygulanmamakta. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde kargolar ve PTT açık olacak.

PTT çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi alabilirsiniz. Koronavirüs salgını sebebiyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

EN YAKIN PTT SORGULAMA LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Ancak PTT'den yapılan açıklamaya göre hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 - 13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. Şehirlerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürleri de yetkilendirilmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
10 Kasım mesajları ve şiirleri!10 Kasım mesajları ve şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Enkaz altından gelen ses sonrası anonsları yapılıyor

Enkaz altından gelen ses sonrası anonsları yapılıyor

Erdoğan'dan sert tepki: Elinize, dilinize dursun

Erdoğan'dan sert tepki: Elinize, dilinize dursun

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.