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  4. 10 kişinin öldüğü kahreden kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi! Sürücüden ilk sözler: Oldu abi işte

10 kişinin öldüğü kahreden kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi! Sürücüden ilk sözler: Oldu abi işte

29.12.2023 16:17 | Son Güncelleme:
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Dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası soruşturma başladı ve 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden bir muhabirin, "Kazayı hatırlıyor musunuz?" sorusuna "Oldu abi işte" diye yanıt verdi.

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ile 1 TIR'ın da olduğu 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü 61 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 7 sürücü, adliyeye sevk edildi.

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İNEN YOLCULARA ARAÇLAR ÇARPTI

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Sol şeritte yavaşlayan kamyonete, arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle durdu, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen ve aralarında 2 yolcu otobüsü ve 1 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Araçlar, kaza nedeniyle otobüsten inen yolculara da çarptı. Kazada, Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile ismi öğrenilemeyen 1 erkek, hayatını kaybetti, 8'i ağır 61 kişi de yaralandı.

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7 SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. 7 aracın sürücüsü Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan, ismi açıklanmayan 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücülerden bazılarının yaralanma sonucu vücudunda sargılar olduğu görüldü.

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"OLDU ABİ İŞTE"

Kazada, ayağından ve başından yaralanan bir sürücü, adliye önünde basın mensuplarının "Kazayı hatırlıyor musunuz?" sorusuna, "Hatırlıyorum, TIR kaza yapmış. Son anda gördüm. Sola kırdım, ben de bir arabaya vurdum. İkinci şeritteydim" dedi.
Kazaya karışan bir başka sürücü ise aynı soruya "Oldu abi işte" diye cevap verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kuzey marmara
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