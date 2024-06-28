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  4. 10 milyar liralık vurgunda 2. dalga! Ünlü oyuncu da gözaltındaydı

10 milyar liralık vurgunda 2. dalga! Ünlü oyuncu da gözaltındaydı

28.06.2024 13:06
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Yalova merkezli mülk dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. 11 sanığın tutuklu bulunduğu soruşturmada ünlü oyuncu Yusuf Atala da gözaltına alınmıştı.

10 milyar liralık vurgunda 2. dalga! Ünlü oyuncu da gözaltındaydı

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 29 zanlının gözaltına alındığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklanmıştı. 8-10 milyar değerinde haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen çeteye yönelik bu kez, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Yalova'dan 6, Balıkesir'den 3 ve İstanbul'dan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin muhasebe, sözleşme, pazarlama birimlerinde görev yaptıkları öğrenildi.

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ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA

Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, bir önceki operasyonda tutuklanan zanlılar arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer alıyordu. “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, on binlerce mağdur olduğu bulunuyor.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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