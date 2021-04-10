10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'nin günlük korona tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken. 9 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 55 bin 791'e ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, 10 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

10 NİSAN KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu. 10 Nisan'da 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

9 NİSAN KORONA TABLOSU

9 Nisan'da 305 bin 103 koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıkarken, 253 vatandaş koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ağır hasta sayısı 2 bin 658 olurken, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi sona erdi ve iyileşenlerin sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.