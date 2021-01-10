10 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

10 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 138 oldu.

8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.