"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Adaylar toplantılarla, mitinglerle çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmasında bir ziyaret sırasında görüntüsü çekilen AK Parti Siverek Belediye Başkan adayının konuşmaları sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

Destekçileriyle sohbet eden Bucak, "10 sene muhalefette anam ağladı" derken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile arasında geçen konuşmaları da anlattı.

Görüntülerde Bucak şu ifadeleri kullanıyor;

Binanın yerine karayollarının içinde yapacağım. Onu Bekir Bozdağ'a dedim.Yalnız resmi işleri yetiştiremeyiz dedim Bozdağ'a. O da dedi ki, 'Bir şey olmaz. Sen başlarsan biz gerisini hallederiz.' İktirdar ne kadar güzel bir şeymiş. Biz 10 senedir muhalefetteydik, benim 10 senedir anam ağladı. Hiç bilmezdik vali var, kaymakam var... Ben şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada... Öyle güzel.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





