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10. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen festivale bin dansçı katıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Kosava, İran, Arnavutluk, Azerbaycan, Ukrayna ve KKTC'den 20 halk dansları grubundan bin dansçı katıldı.

Katılımcılar, gösterileri ilgiyle izledi.

Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu Genel Koordinatörü Selçuk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'ni düzenlenemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yerel gruplarla birlikte bin dansçının gösteri yapacağı festivalin ilgiyle takip edildiğini aktaran Yıldız, "Festivalimiz her yıl büyüyor. Her yıl gösterilerimizin finalini 19 Mayıs ve 30 Ağustos olarak belirliyorduk. Bizim için anlamı büyük. Dünya barışı için anlamı büyük. O yüzden dünyadaki bütün kültürleri Marmaris’te buluşturmak istiyoruz. Geniş katılımlı bir festival oldu. Gelen misafir ülkelerle birlikte kardeşlik ortamı da yaratıldı. Sloganımızda 'barışa dans'. Festivalimiz barışa da katkı sunuyor." diye konuştu.

Festival, pazar günü düzenlenecek gala gösterisiyle sona erecek.

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