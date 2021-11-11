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  4. 10'uncu kattan üzerine düşmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

10'uncu kattan üzerine düşmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

11.11.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katından telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bırakarak yaşamını yitiren kişinin Suriye uyruklu Rahaf Muhammed (19) olduğu belirlendi. Genç kızın üzerine düştüğü ve ağır yaralanan V.G.'nin ise ameliyata alındığı bildirildi. Polis, Rahaf Muhammed'in cep telefonunu incelemeye aldı.

10'uncu kattan üzerine düşmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi. Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan Suriye uyruklu Rahaf Muhammed, iddiaya göre, bir süre telefonla konuşup daha sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Muhammed, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ise kalp masajı yaparak kızı hayatta tutmaya çalıştı.

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ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ KİŞİ AMELİYATA ALINDI

Ağır yaralı Rahaf Muhammed ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammed, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan V.G.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürürken, Rahaf Muhammed'in cep telefonunu incelemeye aldı.

Polis, olayla ilgili başlattığı çalışmayı sürdürüyor. (DHA)

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İntihar Elazığ
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