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Korkunç olay! 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı, caddeden geçen bir kişinin üzerine düştü

10.11.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın, caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan V.G. ise tedaviye alındı.

Korkunç olay! 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı, caddeden geçen bir kişinin üzerine düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.

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CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (DHA)

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İntihar Elazığ
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