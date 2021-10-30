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  4. Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan beton zemine düşen kadın ağır yaralandı

Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan beton zemine düşen kadın ağır yaralandı

30.10.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı.

Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan beton zemine düşen kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.Ö., kocası Y.Ö.’den şiddet görmeye başladı.

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EŞİNİN ŞİDDETİNDEN KAÇARKEN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. eli kayınca 3. kattan beton zemine çakıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.’yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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kadına şiddet Kayseri
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